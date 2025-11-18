Language
    11 चोरी की बकरियों के साथ 2 कुख्यात पशु चोर गिरफ्तार, अवैध चाकू और कार बरामद

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    पुलिस ने 11 चोरी की बकरियों के साथ 2 कुख्यात पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 अवैध चाकू और एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन पशु चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    चोरी की बकरियों के साथ गिरफ्तार आरोपी

    संवाद सहयोगी, जागरण इगलास। पुलिस ने पशु चोरी करने वाले गिरोह के दो शातिर आरोपितों को गिरफ्तार कर चोरी की 11 बकरियां, पांच हजार रुपये, दो अवैध चाकू और एक कार बरामद की है। बरामद 11 बकरियों में से तीन मृत अवस्था में मिलीं।

    गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ओमप्रकाश पुत्र हरीचंद निवासी उत्तम नगर, दिल्ली (उम्र 42 वर्ष) और अर्जुन उर्फ पांडू पुत्र दारा सिंह निवासी हरिजन बस्ती, रींग, जिला भरतपुर, राजस्थान (उम्र 20 वर्ष) शामिल हैं। दोनों को चौकी हस्तपुर के पीछे जाने वाले कच्चे रास्ते से दबोचा गया।

    आरोपितों द्वारा 26 अक्टूबर की रात गांव कांका निवासी लाल सिंह के नौहरे से 12 बकरियां चोरी कर ली गई थीं। इसी मामले में पुलिस ने तलाश शुरू की और करीब 20 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का पर्दाफाश किया।

    इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव ने बताया कि आरोपी पहले रैकी करते हैं, फिर कार लेकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं और रात के अंधेरे में बकरियां चोरी कर ले जाते हैं। इसके बाद वे ग्रामीण रास्तों से होते हुए बदरपुर (दिल्ली) पहुंचकर चोरी की बकरियों को किलो के हिसाब से बेच देते हैं और अर्जित धन आपस में बांट लिया जाता है।

    दोनों गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी हैं और एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। दोनों आरोपितों के विरुद्ध अलीगढ़, हाथरस, मथुरा सहित कई जिलों में पशु चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम व अन्य धाराओं में लगभग दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं।

