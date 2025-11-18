Aligarh Accident: खस्ताहाल सड़क बनी जानलेवा, दो कारों की टक्कर में इंजीनियर की मौत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खराब सड़क ने एक इंजीनियर की जान ले ली। इस सड़क पर दो कार अनियंत्रित हो गईं। उनकी आमने−सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें तीन घायल हो गए। एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई।

दिल्ली से मैनपुरी जा रहे थे

मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर निवासी उदय प्रताप मंगलवार सुबह सात बजे अपनी कार से परिवार के साथ दिल्ली से मैनपुरी जा रहे थे। वहीं जिला मथुरा के गांव पचहरा निवासी मुकेश कुमार अलीगढ़ से वैगनआर कार से पलवल जा रहे थे। उनकी कार जवां शिकन्दरपुर के निवासी बौनी उर्फ आदेश भी बल्लभगढ़ जा रहे थे।