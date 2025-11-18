Language
    Aligarh Accident: खस्ताहाल सड़क बनी जानलेवा, दो कारों की टक्कर में इंजीनियर की मौत

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:00 PM (IST)

    अलीगढ़ में एक खराब सड़क के कारण दो कारों की टक्कर में एक इंजीनियर की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। मैनपुरी के उदय प्रताप अपने परिवार के साथ दिल्ली से मैनपुरी जा रहे थे, जबकि मथुरा के मुकेश कुमार अलीगढ़ से पलवल जा रहे थे। लोधा क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पास तेज गति के कारण यह दुर्घटना हुई।

    हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार और इंसेट में मृत इंजीनियर की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। खराब सड़क ने एक इंजीनियर की जान ले ली। इस सड़क पर दो कार अनियंत्रित हो गईं। उनकी आमने−सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें तीन घायल हो गए। एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई।

    दिल्ली से मैनपुरी जा रहे थे


    मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर निवासी उदय प्रताप मंगलवार सुबह सात बजे अपनी कार से परिवार के साथ दिल्ली से मैनपुरी जा रहे थे। वहीं जिला मथुरा के गांव पचहरा निवासी मुकेश कुमार अलीगढ़ से वैगनआर कार से पलवल जा रहे थे। उनकी कार जवां शिकन्दरपुर के निवासी बौनी उर्फ आदेश भी बल्लभगढ़ जा रहे थे।

     

    खराब सड़क पर बेकाबू हो गई कार


    लोधा क्षेत्र में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पास खराब सड़क पर तेज गति होने की वजह से कार अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही कार से भिड़ गई। इसमें चालक, आदेश व एक अन्य घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन आदेश को मृत घोषित कर दिया।