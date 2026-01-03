Language
    न्यू ईयर पर अलीगढ़ पुलिस का एक्शन, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते 12 गिरफ्तार, 20 को चेतावनी

    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:47 PM (IST)

    अलीगढ़ पुलिस ने नए साल पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। एसएसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर करीब 100 स्थानों पर ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। न्यू ईयर पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पार्टी करना 12 को भारी पड़ गया। उन्हें हिरासत में लेकर शांतिभंंग में कार्रवाई की गई। 20 अन्य भी ऐसा करते दिखे, उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पुलिस विभाग ने जिले के सभी थानों के करीब 100 सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया था, जिससे वहां शराब का नशा करने वालों में खलबली मची रही।

    सभी थानों के करीब 100 स्थानों पर की गई चेकिंग, 753 संदिग्धों को किया चेक

    एसएसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर हर सर्किल के थानों को शराब के ठेके, रेलवे, रोडवेज, सरकारी संस्थानों आदि जगहों पर चेकिंग करने के निर्देश थे। थर्टी फर्स्ट और एक जनवरी की रात पुलिस ने इन स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। विभाग के अनुसार कोतवाली नगर, देहलीगेट, सासनीगेट व रोरावर क्षेत्र के 11 स्थानों पर 76 संदिग्ध को चेक किया। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता हुआ एक व्यक्ति मिला, उसे हिदायत दी गई।

    16 को हिदायत व 10 को हिरासत में लेकर थाने लाया गया

    इसी प्रकार बन्नादेवी, गांधीपार्क व महुआखेड़ा में 14 स्थानों पर 93 संदिग्धों को चेक किया। 16 को हिदायत व 10 को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। सिविल लाइन, क्वार्सी, जवां, महिला थाना क्षेत्र में 13 स्थानों पर 77 संदिग्धों को चेक किया। गभाना, चंडौस, लोधा में नौ स्थानों पर 77 संदिग्धों को चेक किया, एक को हिरासत में लिया। अतरौली, हरदुआगंज, गोधा में 11 स्थानों पर 83 संदिग्धों को चेक किया। दो को हिदायत देकर छोड़ा।

    छर्रा, गंगीरी, दादों, पालीमुकीमपुर द्वारा कुल 11 स्थानों पर 101 संदिग्धों को चेक किया। बरला, अकराबाद, विजयगढ़ आठ स्थानों पर 69 संदिग्धों को चेक किया। हिदायत दी गयी। इगलास, गौंडा, मडराक, गोरई के 14 स्थानों पर 114 संदिग्धों को चेक किया और एक को हिरासत में लिया। खैर, पिसावा, टप्पल में नौ स्थानों पर 63 संदिग्धों को चेक किया। शराब पीते मिले को को हिदायत देकर छोड़ा।