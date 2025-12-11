Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के इस जिले में योगी सरकार ने अभिभावक बन 138 बेटियों का किया 'कन्यादान'

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:17 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह का बीड़ा उठाया है। आगरा के चार विकास खंडों में 138 जोड़ों की शादी कराई गई। मुख्यमंत्री सामूहिक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     चार विकास खंडों में 138 जोड़ों की कराई शादीऍ

    जागरण संवाददाता, आगरा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के आर्थिक बोझ को समाप्त करते हुए, उनके ''''कन्यादान'''' का बीड़ा उठाया है। बुधवार को चार विकास खंडों में 138 जोड़ों की शादी कराई गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार अब प्रति जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता राशि और सामग्री प्रदान कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में 138 जोड़ों ने रीति- रिवाज के साथ एक- दूसरे का हाथ थामा। सैंया विकास खंड में 43, खेरागढ़ में 27, जगनेर में 27, और शमशाबाद में 41 जोड़ों की शादी कराई गई। चारों ही विकास खंडों में पंडाल लगाए गए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नव युगलों ने सात फेरे लिए, वहीं अल्पसंख्यक (मुस्लिम) जोड़ों का मौलवियों ने निकाह पढ़ाया।

    समारोह के साक्षी बनने हजारों बराती पहुंचे, जिससे पूरे दिन मेले जैसा माहौल रहा। जिला समाज कल्याण अधिकारी जीआर प्रजापति ने बताया कि योजना के अंतर्गत सरकार एक जोड़े की शादी पर एक लाख रुपये खर्च कर रही है। गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 60 हजार रुपए की डीबीटी अनुदान राशि दी गई है।

    यह भी पढ़ें- IMA की आज से हड़ताल, मरीजों को इलाज ना मिलने से बिगड़ जाएंगे हालात

    इसके अलावा 25 हजार रुपए की विवाह सामग्री और 15 हजार रुपए आयोजन पर व्यय किए गए हैं। सामूहिक विवाह समारोह में विधायक भगवान सिंह कुशवाह, विधायक छोटेलाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि अतिथि के तौर पर शामिल हुए।

    उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की यह योजना हर गरीब और मजदूर को अपनी बेटी की शादी करने में कोई परेशानी नहीं होने देती। कुल 951 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य है। 10 से 13 दिसंबर तक जनपद के विभिन्न विकास खंडों में 800 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा।