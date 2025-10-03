Language
    आगरा उटंगन हादसे पर CM योगी ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है जिसमें कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। खेरागढ़ क्षेत्र में देवी विसर्जन के दौरान 13 युवक नदी में डूब गए जिनमें से तीन की मौत हो गई। रेस्क्यू अभियान में देरी से गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया।

    आगरा उटंगन नदी हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद आगरा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है।

    मुख्यमंत्री योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्माओं को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की है।

    मुख्यमंत्री योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है।

    दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय हुआ हादसा

    खेरागढ़ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। कुसियापुर निवासी युवक देवी विसर्जन करने के बाद ऊंटगन नदी में नहाने उतर गए। इसी दौरान नदी में तेज़ बहाव और गहराई अधिक होने से 13 युवक डूब गए। इसमें से एक को बचा लिया गया, जबकि तीन की मौत हो गई थी।

    रेस्क्यू अभियान में देरी होने से गुस्साए ग्रामीणों ने खेरागढ़ से बसई नवाब जाने वाले मार्ग पर डूंगरवाला के पास जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर समय पर मदद पहुंचती तो युवकों को तुरंत बाहर निकाला जा सकता था।