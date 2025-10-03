Language
    उटंगन नदी में रात भर तलाश के बावजूद लापता 9 लोगों का नहीं लगा सुराग, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:20 AM (IST)

    आगरा में उटंगन नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 13 लोगों के डूबने की घटना में लापता नौ लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार खोज कर रही हैं लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ऊंटगिरि और कागारौल चौराहे पर जाम लगा दिया और एसडीएम की गाड़ी पर पथराव भी किया।

    रातभर चली तलाश, लापता नौ लोगों का नहीं लगा सुराग।

    जागरण संवाददाता, आगरा। उटंगन नदी में गुरुवार दोपहर देवी मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे 13 लोगों में लापता नौ लोगों का दूसरे दिन भी सुराग नहीं लगा। रातभर एसडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी रहीं।

    गुस्साए लोगों ने शुक्रवार सुबह ऊंटगिरि व कागारौल चौराहे पर जाम लगा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पथराव करके एसडीएम की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह एनडीआरएफ की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया।

    कुशियापुर गांव के लोग गुरुवार दोपहर देवी मूर्तियों को विसर्जन के लिए डूंगरवाला गांव के पास लेकर आए थे। विसर्जन के दौरान 13 लोग उटंगन नदी में डूब गए थे। हादसे में तीन युवकों की मृत्यु हो गई थी। वहीं एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।

    शाम साढ़े सात बजे से एसडीआरएफ की टीम ने लापता नौ लोगों की तलाश शुरू की। तलाशी अभियान रातभर जारी रहा, लेकिन लापता लोगों का सुराग नहीं लगा। इससे गुस्साए लोगों ने शुक्रवार सुबह ऊंटगिरि व कागारौल चौराहे पर जाम लगा दिया।

    मौके पर पहुंचे एसडीएम की गाड़ी पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। शुक्रवार सुबह एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश शुरू की।

    स्कूलों का अवकाश घोषित

    खेरागढ़ में हादसे के बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीएसए ने खेरागढ़ ब्लाक में कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिए। स्कूल बंद सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बंद किए गए हैं।