Year Ender 2025: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एक्शन, आगरा में 59 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त और 150 गिरफ्तार
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें इंस्पेक्टर और आरक्षियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आगरा यूनिट ने तीन वर्षों में 6,119 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। नकली-नशीली दवाइयों व मादक पदार्थों की खरीदफरोख्त करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाने वाली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को और विस्तारितत किया जा रहा है। यूनिट में संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही इंस्पेक्टर से लेकर आरक्षियों तक की संख्या बढाई जाएगी। वर्तमान में आगरा यूनिट में सीओ एवं एक इंस्पेक्टर समेत 10 पुलिसकर्मी तैनात हैं।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में इंस्पेक्टर से लेकर आरक्षियों की संख्या बढ़ाने पर लगी मुहर
नशे के सौदागरों पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 में एएनटीएफ का गठन किया था। आगरा में एनटीएफ की आगरा यूनिट नवंबर 2022 में बनाई गई थी। तीन वर्ष के दौरान एएनटीएफ ने 6,119 किलोग्राम नकली-नशीली दवाइयां और मादक पदार्थ बरामद किया। जिनका अनुमानित 59 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा सिंडिकेट से जुड़े 150 से लोगाें को गिरफ्तार किया गया। दो दिन पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनटीएफ को और मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोर्ट बनाने के भी आदेश दिए हैं। जिसके बाद आगरा यूनिट में वाहन, पुलिसकर्मियों के साथ अन्य संसाधन बढाने की तैयारी है।
