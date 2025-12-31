Year Ender 2025: बेशकीमती जमीनों को फर्जी बैनामों से हड़पने का आगरा में हुआ पर्दाफाश, 28 के विरुद्ध चार्जशीट
दैनिक जागरण ने आगरा में फर्जी बैनामों से बेशकीमती जमीनों पर कब्जे का पर्दाफाश किया था। इसके बाद प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए और एसआइटी गठित हुई। अब तक 1 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर की बेशकीमती जमीनों को फर्जी बैनामों से कब्जाने के वाले गिरोह का इस वर्ष दैनिक जागरण ने पर्दाफाश किया था।जिसके बाद प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया।तत्कालीन पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़ ने एसआइटी का गठन किया। हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पीड़ितों के शिकायत के बाद मामले में अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस अब तक नौ मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। जिसमें दो दर्जन से अधिक आरोपित हैं। अधिकांश आरोप पत्रों में चित्र सिंह का नाम शामिल है।
कदमों में दो दर्जन से अधिक लोग हैं आरोपित, अधिकांश में चित्र सिंह का नाम शामिल
दैनिक जागरण द्वारा इस वर्ष जनवरी में शहर की बेशकीमती जमीनों को फर्जी बैनामों से कब्जाने का पर्दाफाश किया था। जिसके बाद प्रशासन की ओर से शाहगंज थाने में 11 लोगो के विरुद्ध कूटरचित प्रपत्र तैयार करने एवं धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था। गिरोह ने रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों की मिलीभगत से जिल्दबही से असली बैनामे गायब करवा दिए थे। उनकी जगह फर्जी बैनामों को चस्पा करवा दिया था।
गिरोह के मुख्य कर्ताधर्ता प्रशांत शर्मा, अजय सिसौदिया ने तहसील में काम करने वाले चित्र सिंह समेत अन्य की मिलीभगत से जमीनों को कब्जाने का खेल किया था। एसआइटी जांच के बाद आठ मुकदमे दर्ज किए गए थे। सदर तहसील के रिकॉर्ड रूम से कब्जे में ली गई जिल्दबही को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है।
प्रमुख मुकदमे और उनके आरोपित
थाना सदर अपराध संख्या 641/24: प्रशांत शर्मा, अजय सिसौदिया, चित्र सिंह व टीटू
थाना सदर अपराध संख्या 641/24: अभिषेक अवस्थी, प्रशांत शर्मा, अजय सिसौदिया
थाना शाहगंज अपराध संख्या 28/25: कुल 11 लोग नामजद थे। जिसमें राजकुमार, प्रबल प्रताप सिंह , सत्य प्रकाश, भानु रावत, प्रशांत शर्मा, ब्रजेश दुबे, शिवचरन, सुमित अग्रवाल, प्रशांत शर्मा, देवदत्त शर्मा। तीन नाम प्रकाश में आए अजय सिसौदिया, चित्र सिंह और टीटू को भी एसआइटी ने आरोप पत्र में शामिल किया है।
थाना शाहगंज अपराध संख्या 82/25: फर्जी बैनामे से डौकी के बाबा मुंशीदास की 300 करोड़ की संपत्ति हड़पने में एसआइटी ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमें मुंशीदास का बेटा राजकुमार, पत्नी राजवती, जीतू, चित्र सिंह, अजय सिसौदिया एवं प्रशांतं शर्मा।
