Year Ender 2025: बेशकीमती जमीनों को फर्जी बैनामों से हड़पने का आगरा में हुआ पर्दाफाश, 28 के विरुद्ध चार्जशीट

जागरण संवाददाता, आगरा। शहर की बेशकीमती जमीनों को फर्जी बैनामों से कब्जाने के वाले गिरोह का इस वर्ष दैनिक जागरण ने पर्दाफाश किया था।जिसके बाद प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया।तत्कालीन पुलिस आयुक्त जे. रविंद्र गौड़ ने एसआइटी का गठन किया। हेल्पलाइन नंबर जारी किया। पीड़ितों के शिकायत के बाद मामले में अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस अब तक नौ मुकदमों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। जिसमें दो दर्जन से अधिक आरोपित हैं। अधिकांश आरोप पत्रों में चित्र सिंह का नाम शामिल है।

कदमों में दो दर्जन से अधिक लोग हैं आरोपित, अधिकांश में चित्र सिंह का नाम शामिल दैनिक जागरण द्वारा इस वर्ष जनवरी में शहर की बेशकीमती जमीनों को फर्जी बैनामों से कब्जाने का पर्दाफाश किया था। जिसके बाद प्रशासन की ओर से शाहगंज थाने में 11 लोगो के विरुद्ध कूटरचित प्रपत्र तैयार करने एवं धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था। गिरोह ने रिकॉर्ड रूम के कर्मचारियों की मिलीभगत से जिल्दबही से असली बैनामे गायब करवा दिए थे। उनकी जगह फर्जी बैनामों को चस्पा करवा दिया था।

गिरोह के मुख्य कर्ताधर्ता प्रशांत शर्मा, अजय सिसौदिया ने तहसील में काम करने वाले चित्र सिंह समेत अन्य की मिलीभगत से जमीनों को कब्जाने का खेल किया था। एसआइटी जांच के बाद आठ मुकदमे दर्ज किए गए थे। सदर तहसील के रिकॉर्ड रूम से कब्जे में ली गई जिल्दबही को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है।