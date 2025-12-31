Year Ender 2025: एंजियोग्राफी के बाद अब एसएन में मिलेगी हार्ट सर्जरी की सुविधा, निजी अस्पताल और लैब का अधिग्रहण

जागरण संवाददाता, आगरा। सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों में अत्याधुनिक इलाज की सुविधाएं बढ़ रही हैं। एसएन मेडिकल कालेज में इसी वर्ष कैथ लैब स्थापित होने के बाद एक हजार एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो चुकी हैं। नए वर्ष में हार्ट सर्जरी की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। जले हुए मरीजों के लिए अत्याधुनिक बर्न यूनिट के साथ ही गुर्दा रोगियों को डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। वहीं, कारपोरेट हास्पिटल निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कर रहे हैं, दो अस्पताल और एक लैब का अधिग्रहण हो चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुपरस्पेशियलिटी विंग में कैथ लैब स्थापित होने के बाद 1000 एंजियोग्राफी, डायलिसिस एसएन में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) से 2019 में सुपरस्पेशियलिटी (एसएस) विंग का काम शुरू हुआ था। 200 करोड़ से बनी एसएस विंग में इसी वर्ष कैथ लैब और माड्यूलर आपरेशन थिएटर शुरू किए गए। मरीजों की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जा रही है, हार्ट लंग मशीन आने के बाद मार्च 2026 तक हार्ट सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। एसएस विंग में डायलिसिस यूनिट में एक दिन में 40 गुर्दा राेगियों की डायलिसिस की जा रही है। वहीं, आइसीयू में गंभीर मरीजों को इलाज मिल रहा है। इसके साथ ही अत्याधुनिक ऐडियोथेरेपी और जले हुए मरीजों के इलाज के लिए बर्न यूनिट भी शुरू की गई है।

हृदय रोगियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को एसएन से जोड़ा गया

वहीं, हृदय रोगियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इलाज उपलब्ध कराने के लिए एसएन मेडिकल कालेज के हृदय रोग विभाग से जोड़ा गया है। जिससे सीएचसी पर एसएन के हृदय रोग विशेषज्ञों की निगरानी में मरीजों का इलाज हो सके। इसी वर्ष मार्च में मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर लिमिटेड ने साइंटिफिक पैथोलाजी का अधिग्रहण किया था। सितंबर में यथार्थ ग्रुप के साथ शांतिवेद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज मर्ज हो चुका है। वहीं, दिसंबर में केपी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (केपीआइएमएस) को दिल्ली के पार्क ग्रुप आफ हॉस्पिटल्स ने खरीद लिया। नए वर्ष में इन दोनों हास्पिटल का संचालन दिल्ली के बड़े ग्रुप करेंगे।





घर के पास में स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी प्रसव की सुविधा

सरकारी अस्पतालों के साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। शहर में 60 स्वास्थ्य केंद्र हैं इन केंद्रों पर प्रसव की सुविधा भी शुरू की जा रही है। अभी तक 10 केंद्रों पर सुविधा शुरू हो चुकी है। इससे अब गर्भवती अपने घर के पास ही इलाज और प्रसव करा सकेंगी।







दवाओं के अवैध कारोबार पर छापा, पुडुचेरी से सरगना को पकड़ कर लाई पुलिस

औषधि विभाग और स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 22 अगस्त को फव्वारा दवा बाजार में हे मां मेडिको और बंसल मेडिकल एजेंसी और उनकी सहयोगी फर्म पर छापा मारा था। पांच फर्म और गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी से 28 दवाओं के नमूने लिए थे। 72 करोड़ की दवाएं सीज और जब्त की गईं थी। जिन 28 दवाओं के नमूने लिए गए थे उसमें से अधिकांश दवाएं पुडुचेरी की मीनाक्षी फार्मा, श्री अमान फार्मा और परम हाउस से खरीदने के बिल मिले थे।

मीनाक्षी फार्मा के संचालक एके राणा को कोतवाली पुलिस वी वारंट पर पुडुचेरी की जेल से लेकर आई थी उसे जिला जेल भेज दिया गया। इस मामले में 28 में से 27 नमूने पास होने के बाद हे मां मेडिको, बंसल मेडिकल एजेंसी सहित अन्य फर्मों के संचालकों को जमानत मिल गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही कोडीन सीरप के नशे के इस्तेमाल के लिए टीम ने एक साथ कई दुकानों पर छापे मारे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

ढाई वर्ष में एक महिला के 25 बार प्रसव और पांच बार नसबंदी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी की प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद चार कर्मचारियों को जेल भेजा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) फतेहाबाद में पिछले ढाई साल में एक महिला का 25 बार प्रसव और पांच बार नसबंदी की गई। आडिट टीम की जांच में जिले के 18 सीएचसी, लेडी लायल महिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज में योजना के तहत किए गए 38.95 लाख का भुगतान संदिग्ध है।

सीएचसी फतेहाबाद का आडिट कर रही टीम को बार-बार कृष्णा कुमारी का रिकार्ड मिला। पिछले ढाई वर्ष में कृष्णा कुमारी का 25 बार प्रसव और पांच बार नसबंदी दिखाते हुए 45 हजार रुपये का भुगतान किया गया। भुगतान करने के लिए अलग-अलग कोड भी जनरेट किए गए। इसके बाद भुगतान की व्यवस्था में बदलाव किया गया।

ये है हाल

निजी अस्पताल 530

क्लीनिक 730

डायग्नोस्टिक सेंटर और लैब 150

एसएस विंग के चार्ज

ओपन हार्ट सर्जरी एएसडी -8000 रुपये

कोरोनरी आर्टी बाईपास ग्राफ्टिंग- 8000 रुपये

डबल वाल्व रिप्लेसमेंट -8500 रुपये

सिंगल वाल्व रिप्लेसमेंट -8000 रुपये

एंजियोग्राफी -1600 रुपये

एंजियोप्लास्टी -3300 रुपये

वार्ड में बेड का चार्ज -250 रुपये

आइसीयू बेड चार्ज -1000 रुपये