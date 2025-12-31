Year Ender 2025: बचपन का सपना, आत्मविश्वास की उड़ान और आगरा की बेटी अवनी गुप्ता... जीता मिस दीवा सुपरनेशनल 2025 का खिताब
आगरा की अवनी गुप्ता ने मिस दीवा सुपरनेशनल 2025 का खिताब जीतकर शहर का नाम रोशन किया। दयालबाग निवासी अवनी ने बचपन के सपने को साकार करते हुए यह उपलब्धि ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। वर्ष 2025 आगरा के लिए गौरव का वर्ष रहा। शहर की बेटी अवनी गुप्ता ने मिस दीवा सुपरनेशनल 2025 का खिताब अपने नाम करते हुए शहर का नाम रोशन किया। दयालबाग क्षेत्र के राहुल विहार निवासी अवनी की यह उपलब्धि सिर्फ एक ताज की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और सही समय पर लिए गए साहसिक निर्णय का प्रेरक सफरनामा है क्योंकि बचपन में देखे गए सपने को साकार करते हुए यह सफलता प्राप्त की।
नर्सरी कक्षा में स्कूल के मंच पर पहली बार ‘मिस इवनिंग’
नर्सरी कक्षा में स्कूल के मंच पर पहली बार ‘मिस इवनिंग’ चुने जाने के साथ जो सपना उनकी आंखों में सजा, वह पढ़ाई और करियर की व्यस्तताओं में कहीं दब गया। आगरा से प्रारंभिक शिक्षा, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक पढ़ाई और फिर एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी,अवनी का जीवन सामान्य दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन मन के किसी कोने में छिपा सपना फिर जाग उठा।
निजी कारणों से प्रतियोगिता छोड़नी पड़ी
दिल्ली में मिस यूनिवर्स के क्वालिफाइंग राउंड में प्रथम रनर-अप रहने के बाद निजी कारणों से प्रतियोगिता छोड़नी पड़ी, पर अवनी ने हार नहीं मानी। सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग और महज छह महीने के मॉडलिंग अनुभव के साथ उन्होंने 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए पहले टॉप-250, फिर टॉप-8 और अंततः 21 दिसंबर 2025 को मुंबई में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस दीवा सुपरनेशनल का खिताब जीत लिया।
अब अवनी जून 2026 में पोलैंड में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी सफलता न सिर्फ परिवार के लिए, बल्कि आगरा की बेटियों के लिए यह संदेश है कि सपने उम्र नहीं देखते, बस हौसला और विश्वास चाहिए।
