Year Ender 2025: बचपन का सपना, आत्मविश्वास की उड़ान और आगरा की बेटी अवनी गुप्ता... जीता मिस दीवा सुपरनेशनल 2025 का खिताब

जागरण संवाददाता, आगरा। वर्ष 2025 आगरा के लिए गौरव का वर्ष रहा। शहर की बेटी अवनी गुप्ता ने मिस दीवा सुपरनेशनल 2025 का खिताब अपने नाम करते हुए शहर का नाम रोशन किया। दयालबाग क्षेत्र के राहुल विहार निवासी अवनी की यह उपलब्धि सिर्फ एक ताज की कहानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और सही समय पर लिए गए साहसिक निर्णय का प्रेरक सफरनामा है क्योंकि बचपन में देखे गए सपने को साकार करते हुए यह सफलता प्राप्त की।

नर्सरी कक्षा में स्कूल के मंच पर पहली बार ‘मिस इवनिंग’ चुने जाने के साथ जो सपना उनकी आंखों में सजा, वह पढ़ाई और करियर की व्यस्तताओं में कहीं दब गया। आगरा से प्रारंभिक शिक्षा, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक पढ़ाई और फिर एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी,अवनी का जीवन सामान्य दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन मन के किसी कोने में छिपा सपना फिर जाग उठा।