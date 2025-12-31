Year Ender 2025: आपराधिक वारदातों और भीषण हादसों से थर्राया आगरा शहर, सड़कें हुईं लाल

जागरण संवाददाता, आगरा। सालभर में कई बड़ी आपराधिक वारदातें हुईं। प्रमुख वारदातों से कमिश्नरेट भी थर्रा गया। सराफा की दुकान में लूट और व्यापारी की हत्या से आक्रोश भड़का। बदमाशों पर कार्रवाई की मांग करते हुए व्यापारी सड़कों पर उतर आए। बाजार बंद करने की चेतावनी दी।

पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हो गया। वहीं उसका भाई पैर में गोली लगने से घायल हुआ। शहर के नगला बूढ़ी में बड़ा हादसा हुआ। नशे की हालत में इंजीनियर ने कार दौड़ाकर पांच लोगों की जान ले ली। इसके अलावा भी जिले में कई बड़े हादसे हुए, जिससे जिले की सड़कें लाल हुईं।

लूट और सराफा व्यापारी की हत्या से भड़का था आक्रोश, बदमाश मुठभेड़ हुआ था ढेर सिकंदरा के कारगिल तिराहे के पास स्थित बालाजी ज्वेलर्स की दुकान में दो मई की दोपहर बदमाशों ने लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने सराफा व्यापारी योगेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लूट और हत्या की सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में दहशत फैल गई। व्यापारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई।

व्यापारी बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए थे। छह मई की तड़के पुलिस ने अंसल एपीआइ के पास मुठभेड़ में गणेश विहार कालोनी जगदीशपुरा निवासी अमन ढेर हो गया था। उसका भाई सुमित पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। बाद में तीसरे आरोपित मघटई निवासी फारुख ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।



प्रमुख वारदातें 11 अप्रैल की सुबह शाही जामा मस्जिद में सिरफिरे ने जानवर का सिर रख दिया। इससे धार्मिक माहौल भड़क गया। नमाज के बाद लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, इस पर पुलिस ने लाठियां फटकार कर खदेड़ा। बाद में मंटोला निवासी नजीरउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया।

23 अप्रैल की आधी रात बाइक सवार युवकों ने ताजगंज के ताजनगरी फेज-1 में रेस्टोरेंट के बाहर संचालक के भाई गुलफाम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया। दो आरोपितों को पैर में गोली लगी थी। मुख्य आरोपित आज भी फरार है।

15 अगस्त की दोपहर दोस्त ने वाशिंग पाउडर बनाने वाले टेढ़ी बगिया निवासी व्यापारी अनिल का अपहरण करा दिया। एसटीएफ अफसर बनकर अपहरणकर्ताओं को 10 लाख रुपये मांगे। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर व्यापारी को मुक्त कराया।

22 सितंबर की रात कारगिल तिराहे के पास से छात्र मोनू हर्षवर्धन का सैंया थाने में तैनात सिपाही माेनू तालान ने अपने साथियों के साथ अपहरण कर लिया। न्यू आगरा पुलिस ने पोइया घाट के पास से आरोपितों को गिरफ्तार किया। बाद में सिपाही को बर्खास्त कर दिया गया।

04 दिसंबर को शादी समारोह में शामिल होने आईं एनआरआइ कुमारी वर्मन के साथ स्कूटी सवार युवकों ने ट्रांसयमुना क्षेत्र में झरना नाले के पास लूट की। वारदात का आज तक पर्दाफाश नहीं हो सका।

एत्माद्दौला थाने के पास 25 दिसंबर की रात लुटेरों ने बेगम डयोड़ी निवासी चांदी व्यापारी मोहसिन से चार लाख रुपये की चांदी व स्कूटी लूट ली। पुलिस वारदात का पर्दाफाश नहीं कर सकी है।

प्रमुख हादसे