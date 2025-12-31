Year Ender 2025: अटलपुरम टाउनशिप से मिला सपनों का आशियाना, 10,000 परिवारों को अपने घर का तोहफा 

जागरण संवाददाता, आगरा। शहरवासियों के अपने आशियाने के ख्वाब को वर्ष 2025 में पंख लगे। एडीए ने 36 वर्षाें के बाद ग्वालियर रोड पर ककुआ-भांडई में 138.5365 हेक्टेयर भूमि में टाउनशिप अटलपुरम लांच की। 1515.47 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होने वाली टाउनशिप को शहरवासियों ने हाथोंहाथ लिया।

एडीए ने इसके साथ ही ग्रेटर आगरा के विकास के लिए किसानों को मुआवजा बांटा। शहीद स्मारक, सुभाष पार्क और जोनल पार्क का कायाकल्प किया गया। इसके साथ ही गीत गाेविंद वाटिका का काम भी अंतिम चरण में पहुंच गया।

एडीए ने 36 वर्ष बाद लांच की टाउनशिप, ग्रेटर आगरा का बांटा मुआवजा एडीए की टाउनशिप अटलपुरम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच अगस्त को सर्किट हाउस में लांच किया। इससे पूर्व वर्ष 1989 में एडीए ने कालिंदी विहार और शास्त्रीपुरम योजनाएं लांच की थीं। 10 हजार परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने वाली टाउनशिप में एडीए ने आठ अगस्त से भूखंडों की बुकिंग शुरू कर दी। इनर रिंग रोड, दक्षिणी बाइपास और ग्वालियर रोड से कक्टनेक्विटी होने से शहरवासियों ने योजना को हाथोंहाथ लिया।

तीन चरणों में टाउनशिप वर्ष के अंत तक तीन चरणों में टाउनशिप के सेक्टर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह व सात के आवासीय भूखंडों की बुकिंग की गई। इनमें से सेक्टर एक, दो व तीन के भूखंडों का आवंटन लाटरी पद्धति से किया गया। सेक्टर चार, पांच, छह व सात का आवंटन 16 जनवरी को लाटरी पद्धति से किया जाएगा।

इसके साथ ही सेक्टर आठ, नौ, 10 व 11 के आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू होेगी। टाउनशिप में 1430 आवासीय और 18 ग्रुप हाउसिंग के भूखंड हैं। 18 ग्रुप हाउसिंग और 96 व्यावसायिक भूखंडों की ई-नीलामी वर्ष 2026 में की जाएगी। पुष्पांजलि ग्रुप ने आगरा-जयपुर क्रासिंग से शास्त्रीपुरम 100 फीट रोड पर टाउनशिप पुष्पांजलि वेदांता को लांच किया।





ग्रेटर आगरा का बांटा मुआवजा

रायपुर व रहनकलां के किसानों के लिए 2025 का जनवरी नई उम्मीदें लेकर आया। कैबिनेट मीटिंग में किसानों को मुआवजे के साथ ही अनुग्रह धनराशि के 272 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया। एडीए ने मार्च से किसानों को 442 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा और अनुग्रह धनराशि का वितरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय से शुरू करा दिया। वर्ष के अंत तक करीब 350 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा भी वितरित कर दिया गया।

एडीए ने ग्रेटर आगरा को 10 छोटी-छोटी टाउनशिप के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। 50 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में विकसित की जाने वाली टाउनशिप का नामकरण देश की 10 नदियों के नाम पर किया गया। इनमें से नर्मदापुरम व गंगापुरम के आंतरिक विकास को टेंडर भी कर दिया गया। यहां सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, यमुनापुरम, बेतवापुरम, महानदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णापुरम, कावेरीपुरम भी विकसित की जाएंगी।