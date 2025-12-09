Yamuna Expressway: घायलों को Golden Hour में मिल सकेगा इलाज, 50 बेड का क्रिटिकल केयर हास्पिटल बनाने की है तैयारी

जागरण संवाददाता, आगरा। Yamuna Expressway और Agra Jaipur Highway पर हादसे में घायलों को गोल्डन आवर में इलाज मिल सके, इसके लिए 50 बेड का क्रिटिकल केयर हास्पिटल बनेगा। स्वास्थ्य विभाग ने हास्पिटल के लिए तीन एकड़ जमीन की तलाश शुरू कर दी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) खंदौली और सीएचसी फतेहपुर सीकरी में जमीन देखी जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे, Agra Lucknow Expressway के साथ ही आगरा जयपुर हाईवे पर सड़क हादसे के बाद घायलों को समय से इलाज नहीं मिल पाता है। एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे होने के बाद मरीजों को मथुरा और यमुना पार के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गंभीर मरीजों को एसएन रेफर कर दिया जाता है। इसमें एक घंटे से ज्यादा समय लग जाता है। वहीं, आगरा जयपुर हाईवे पर हादसे के बाद मरीज को सीएचसी में भर्ती कराया जाता है वहां से एसएन रेफर किया जाता है।

एक्सप्रेसवे और जयुपर हाईवे पर पर्यटक भी वाहनोें से आते हैं। सीएमओ डा. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क हादसों के घायलों को पहले एक घंटे (गोल्डन आवर) में इलाज मिल सके, इसके लिए 50 बेड का क्रिटिकल केयर हास्पिटल बनाने के लिए शासन ने निर्देश दिए।

हास्पिटल तीन एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा , इसके लिए खंदौली सीएचसी पर पास जमीन देखी जा रही है। यहां क्रिटिकल केयर हास्पिटल बनने से यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, उत्तरी बाईपास, आगरा अलीगढ़ हाईवे पर होने वाले हादसे में घायल मरीजों को इलाज मिल सकेगा। यहां जमीन नहीं मिलती है तो सीएचसी फतेहपुर सीकरी के पास जमीन देखी जाएगी।