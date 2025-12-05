Language
    Agra Jaipur Highway: आसान नहीं फर्राटा भर पाना, सर्विस रोड पर दबंगों का कब्जा; कंडम वाहनों का बनाया ठिकाना

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    Agra Jaipur Highway पर सर्विस रोड दबंगों के कब्जे में है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। दबंगों ने सर्विस रोड को कंडम वाहनों का अड्डा बना दिया ह ...और पढ़ें

    Agra Jaipur Highway पर फतेहपुरसीकरी के पास सर्विस रोड पर खड़े कंडम वाहन।

    संसू, जागरण-फतेहपुर सीकरी (आगरा)। Agra Jaipur Highway पर अब फर्राटा भर पाना आसान नहीं है। वजह ये है कि सर्विस रोड पर लंबे समय से दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। अपने कंडम वाहन ट्रक व ट्रौला खड़े करने का ठिकाना बना रखा है।

    सर्विस रोड खाली नहीं होने के कारण हाईवे पर चलने वाले कई वाहन रोड पर ही खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनेक दुर्घटनाएं भी हो चुकी है।

    पिछले महीने Agra Jaipur Highway पर खड़े एक वाहन में पुलिसकर्मियों का वाहन पीछे से घुस गया। दुर्घटना एक पुलिसकर्मी व अन्य की मृत्यु हो चुकी है।

    थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी नहर फतेहपुर सीकरी नहर ब्रांच से राजस्थान बॉर्डर चौमा शाहपुर तक हाईवे रोड की सर्विस लेन पर लावारिस वहां खड़े देखे जा सकते हैं।

    वनखंडी महादेव से मोड बाईपास तक आगरा जयपुर हाईवे रोड के दोनों और सर्विस लेन पर अवैध रूप से वहां खड़े रहते हैं। सर्विस रोड पर खड़े वाहन की वजह से मंडी समिति से अनाज की बोरिया लादकर गेट से निकला वाहन पलट गया था।

    मोड़ बाईपास से तेरह मोरी बांध तक हाईवे की सर्विस रोड पर कई महीनो से कंडम व टूटे-फूटे वाहन खड़े हुए हैं। सर्विस रोड पर पैदल चलने वालों, साइकिल से चलने वालों एवं आवागमन करने वाले वाहनों को जगह नहीं मिलती है।

    जिसके परिणाम स्वरूप लंबी दूरी से आने वाले वाहन रात में रेस्ट लेने के लिए हाईवे रोड पर ही खड़े कर दिए जाते हैं।

     

    खड़े ट्रक में पुलिस वाहन घुसने से हुई थी दो मौत

    आगरा जयपुर हाईवे स्थित पुलिस चौकी चौमा शाहपुर क्षेत्र में तेरह मोरी बांध के समीत हाईवे रोड पर खड़े ट्रक में पुलिस टीम की जीप 26 अक्टूबर सुबह 5:00 बजे घुस गई थी।

    दुर्घटना में निबोहरा थाने के हेड कांस्टेबल गौरव प्रताप व पुलिस टीम कर चालक देव की मृत्यु हो गई थी। आगरा जयपुर हाईवे रोड एवं सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े हुए वाहनों के प्रति थाना पुलिस, टोल प्रबंधन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं।