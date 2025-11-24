Winter Fashion: सर्दी में देसी-वेस्टर्न फ्यूजन फैशन का बढ़ा चलन, लेदर जैकेट्स व ट्रेंच कोट की डिमांड

जागरण संवाददाता, आगरा। कड़कड़ाती ठंड में भी फैशन की दुनिया में युवाओं को गर्मी का अहसास हो रहा है, वजह है शहर के युवाओं का आकर्षित करने वाला फ्यूजन फैशन। लहंगा हो या कुर्ता-पठानी, सबके ऊपर लेदर जैकेट, ट्रेंच कोट, हूडी और चंकी बूट्स का लुक चार चांद लगा रहा है। सदर बाजार से लेकर संजय प्लेस, एमजी रोड पर इस फ्यूजन लुक की चर्चा है। शहर में देसी परंपरा और वेस्टर्न स्टाइल का खुमार देखने को मिल रहा है कि ठंड भी युवाओं की स्टाइल के आगे फीकी हो चुकी है। युवतियाें को अब सर्दियों में रैंप पर चलने को स्टाइल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घेरदार लहंगा या अनारकली के साथ शार्ट क्राप लेदर जैकेट और घुटने तक के बूट्स का काम्बिनेशन सबसे पसंदीदा कल्चर चल रहा है।

दुपट्टा कमर पर बांधकर, आक्सीडाइज्ड झुमके और मेस्सी बन के साथ आकर्षक लुक देता है। कालेज कैंपस से लेकर शादी-रिसेप्शन तक हर जगह ये लुक वाहवाही लूट रहा है। वहीं, दूसरा ट्रेंड शार्ट वेलवेट कुर्ती, वाइड प्लाजो, डेनिम जैकेट और लांग ट्रेंच कोट का भी दौर चल रहा है।

ठंड से पूरा बचाव और स्टाइल में चार चांद लग रहा है। तीसरा लुक फ्लोर लेंथ अनारकली के साथ फिटेड ब्लेज़र, चौड़ी बेल्ट और व्हाइट स्नीकर्स का है। ये लुक दिन में कालेज और रात में पार्टी, दोनों के लिए अच्छा है।