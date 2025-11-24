Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Winter Fashion: सर्दी में देसी-वेस्टर्न फ्यूजन फैशन का बढ़ा चलन, लेदर जैकेट्स व ट्रेंच कोट की डिमांड

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    सर्दी में देसी और वेस्टर्न फैशन का फ्यूजन ट्रेंड कर रहा है। लेदर जैकेट और ट्रेंच कोट की डिमांड बढ़ गई है, जिन्हें भारतीय परिधानों के साथ मिक्स एंड मैच किया जा रहा है। डेनिम जैकेट को लहंगे के साथ और क्रॉप टॉप को धोती पैंट के साथ पहना जा रहा है। एक्सेसरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करके फ्यूजन फैशन को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लैदर जैकेट और ट्रेंच कोट।

    जागरण संवाददाता, आगरा। कड़कड़ाती ठंड में भी फैशन की दुनिया में युवाओं को गर्मी का अहसास हो रहा है, वजह है शहर के युवाओं का आकर्षित करने वाला फ्यूजन फैशन।

    लहंगा हो या कुर्ता-पठानी, सबके ऊपर लेदर जैकेट, ट्रेंच कोट, हूडी और चंकी बूट्स का लुक चार चांद लगा रहा है। सदर बाजार से लेकर संजय प्लेस, एमजी रोड पर इस फ्यूजन लुक की चर्चा है।

    शहर में देसी परंपरा और वेस्टर्न स्टाइल का खुमार देखने को मिल रहा है कि ठंड भी युवाओं की स्टाइल के आगे फीकी हो चुकी है।

    युवतियाें को अब सर्दियों में रैंप पर चलने को स्टाइल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घेरदार लहंगा या अनारकली के साथ शार्ट क्राप लेदर जैकेट और घुटने तक के बूट्स का काम्बिनेशन सबसे पसंदीदा कल्चर चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुपट्टा कमर पर बांधकर, आक्सीडाइज्ड झुमके और मेस्सी बन के साथ आकर्षक लुक देता है। कालेज कैंपस से लेकर शादी-रिसेप्शन तक हर जगह ये लुक वाहवाही लूट रहा है। वहीं, दूसरा ट्रेंड शार्ट वेलवेट कुर्ती, वाइड प्लाजो, डेनिम जैकेट और लांग ट्रेंच कोट का भी दौर चल रहा है।

    ठंड से पूरा बचाव और स्टाइल में चार चांद लग रहा है। तीसरा लुक फ्लोर लेंथ अनारकली के साथ फिटेड ब्लेज़र, चौड़ी बेल्ट और व्हाइट स्नीकर्स का है। ये लुक दिन में कालेज और रात में पार्टी, दोनों के लिए अच्छा है।

    युवतियों के बाद युवक भी पीछे नहीं हैं। चिकनकारी कुर्ता के साथ ब्लैक लेदर जैकेट, रिप्ड जींस और चेल्सी बूट्स पहनकर लड़के देसी स्वैग को बेहतर लुक दे रहा है।

    नेहरू जैकेट के अंदर हूडी और हुड बाहर निकालकर, कार्गो पैंट के साथ हाई-टाप स्नीकर्स का लुक इस सर्दी का सुपरहिट काम्बिनेशन बन गया है।

    पठानी कुर्ते की स्लीव्स फोल्ड करके, डेनिम जैकेट और जागर्स के साथ कोल्हापुरी स्टाइल स्नीकर्स पहनकर शहर के युवा सड़कों पर राज कर रहे हैं।

    एमजी रोड स्थित स्टे गार्जियस स्टोर के संचालक योगेश लवानिया बताते हैं ताज सिल्क, आगरा चिकन हब, फ्यूजन थ्रेड्स में तीन हजार से 15,000 रुपये के बीच कपड़ा मिल रहा है।

    लहंगा 1500 से शुरू, लेदर जैकेट 1800 से, बूट्स-स्नीकर्स 1200 से और नेहरू जैकेट-ब्लेज़र 1500 से उपलब्ध हैं। युवा इस बार सिर्फ ठंड से बच नहीं रहे, बल्कि ठंड में भी फैशन का जलवा बिखेर रहे हैं।

     

    यह भी पढ़ें- Gardening Tips: बालकनी में खिलेगे रंग, जब सही गमलों व गार्डनिंग तकनीक से बनाएंगे अपना मिनी गार्डन