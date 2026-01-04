Language
    वाइल्डलाइफ एसओएस ने आगरा-मथुरा में 1300 से अधिक वन्यजीवों को बचाया, कई जानवरों को इलाज के बाद सुरक्षित जगह छोड़ा

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:44 AM (IST)

    वाइल्डलाइफ एसओएस ने 2025 में आगरा और मथुरा क्षेत्र में 1300 से अधिक जंगली जानवरों को बचाया। शहरीकरण और प्राकृतिक आवासों के नुकसान के कारण जानवर शहरों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। वाइल्डलाइफ एसओएस ने जिले के साथ मथुरा क्षेत्र में वर्ष 2025 में 1300 से अधिक जंगली जानवरों को बचाया है। शहरीकरण बढ़ने और प्राकृतिक आवास कम होने से जानवर शहरों में भटक रहे हैं। भीषण गर्मी, सर्दी और बरसात ने इनकी मुश्किलें बढ़ाईं। संस्था ने वन विभाग के साथ मिलकर टीम ने पूरे साल बचाव अभियान चलाए। कई जानवरों को इलाज के बाद सुरक्षित जगह छोड़ा गया।

    ये जीव बचाए गए

    बचाए गए वन्य जीव में 600 से ज्यादा सरीसृप शामिल हैं, जैसे मगरमच्छ, मानिटर लिजर्ड, वुल्फ स्नेक, अजगर और कोबरा। इसके अलावा 433 स्तनधारी जानवर बचाए गए, जिनमें नीलगाय, हाग डियर, लकड़बग्घा, तेंदुए का शावक, सांभर हिरण और बंदर प्रमुख हैं। 295 पक्षियों की भी मदद की गई, जैसे भारतीय मोर, बगुला और चील। कई पक्षी चोट, निर्जलीकरण या जाल में फंसने से परेशान थे।

    संस्थापक कार्तिक सत्यनारायण ने कहा, वर्ष 2025 चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन टीम और वन विभाग की मदद से हम सफल हुए। गीता शेषमणि ने बताया कि शहरीकरण से जानवरों को सुरक्षित रास्ता देना जरूरी है। मदद के लिए संस्था के हेल्पलाइन नंबर 919917109666 पर संपर्क किया जा सकता है।