छुट्टी पर गए दारोगा की सर्विस पिस्टल से पत्नी को लगी गोली, धमाके की आवाज सुनकर मची खलबली
मेरठ में करवाचौथ पर छुट्टी लेकर घर आए दारोगा की सर्विस पिस्टल से गोली चलने से पत्नी घायल हो गईं। घटना उस समय हुई जब पत्नी पिस्टल को सेफ में रख रही थी। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मायके पक्ष ने किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण टीम, आगरा। करवाचौथ पर छुट्टी लेकर घर गए दारोगा की सर्विस पिस्टल से चली गोली पत्नी को लग गई। गंभीर रूप से घायल महिला को मेरठ के एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के मायके पक्ष ने किसी भी कार्रवाई से इन्कार कर दिया। दारोगा की आगरा के खेड़ा राठौर थाने में तैनाती है। मेरठ पुलिस उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर पुलिस आगरा भेजेगी।
मेरठ के दौराला निवासी रोबिन यूपी पुलिस में दारोगा हैं। उनकी तैनाती आगरा के खेड़ा राठौर थाने में है। रोबिन की शादी गंगानगर मेरठ निवासी दीपिका से हुई है। करवाचौथ पर रोबिन आगरा से छुट्टी लेकर घर आए हैं। वह अपने साथ सर्विस पिस्टल भी ले आए।
गुरुवार शाम करीब सात बजे दीपिका के परिवार के लोग दौराला आए हुए थे। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रोबिन की सर्विस पिस्टल को उठाकर दीपिका सेफ में रखने जा रही थीं। तभी गोली चल गई जो दीपिका की जांघ में लगी और वह लहूलुहान हो गईं।
परिवार के लोग दीपिका को अस्पताल ले गए। अस्पताल की तरफ से दौराला पुलिस को सूचना दी गई। सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल मौके पर पहुंचे। महिला और उसके मायके पक्ष के बयान दर्ज किए गए। दोनों ने किसी भी कार्रवाई से इन्कार कर दिया है।
रोबिन ने बताया कि वह आगरा से छुट्टी लेकर आए हैं। वह सर्विस पिस्टल साथ क्यों लाए इसके बारे में रोबिन से पूछताछ की जा रही है। एसपी सिटी ने एसआइ रोबिन के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर आगरा के पुलिस कमिश्नर को भेजने की बात कही।
