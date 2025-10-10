छुट्टी पर गए दारोगा की सर्विस पिस्टल से पत्नी को लगी गोली, धमाके की आवाज सुनकर मची खलबली

जागरण टीम, आगरा। करवाचौथ पर छुट्टी लेकर घर गए दारोगा की सर्विस पिस्टल से चली गोली पत्नी को लग गई। गंभीर रूप से घायल महिला को मेरठ के एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के मायके पक्ष ने किसी भी कार्रवाई से इन्कार कर दिया। दारोगा की आगरा के खेड़ा राठौर थाने में तैनाती है। मेरठ पुलिस उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर पुलिस आगरा भेजेगी।

मेरठ के दौराला निवासी रोबिन यूपी पुलिस में दारोगा हैं। उनकी तैनाती आगरा के खेड़ा राठौर थाने में है। रोबिन की शादी गंगानगर मेरठ निवासी दीपिका से हुई है। करवाचौथ पर रोबिन आगरा से छुट्टी लेकर घर आए हैं। वह अपने साथ सर्विस पिस्टल भी ले आए।

गुरुवार शाम करीब सात बजे दीपिका के परिवार के लोग दौराला आए हुए थे। एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रोबिन की सर्विस पिस्टल को उठाकर दीपिका सेफ में रखने जा रही थीं। तभी गोली चल गई जो दीपिका की जांघ में लगी और वह लहूलुहान हो गईं।