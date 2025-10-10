Operation Langda in UP: यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, रायबरेली के हरिओम हत्याकांड के मुख्य आरोपित को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, रायबरेली: जिले के चर्चित हरिओम हत्याकांड में पुलिस को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है। ऊंचाहार के ईश्वर दासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई फतेहपुर निवासी दलित हरिओम की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत मुख्य आरोपित दीपक अग्रहरि को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है।

दलित हरिओम की एक अक्टूबर को हत्या में अब तक 12 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में दीपक अग्रहरि के पैर में गोली मारी जिसके बाद वो घायल हो गया और पकड़ा गया। घायल दीपक का डलमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा है।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हरिओम हत्याकांड में जांच के आधार पर मुख्य आरोपित दीपक अग्रहरि को चिन्हित किया गया था। पुलिस में एसयूजी की टीम दीपक की तलाश कर रही थी, इसी दौरान शुक्रवार दोपहर पुलिस को आरोपित दीपक के डलमऊ के गंगा कटरी क्षेत्र में होने की सूचना मिली। जिसके बाद एसओजी से साथ ऊंचाहार व डलमऊ पुलिस ने पीछा कर आरोपित की घेराबंदी की। इस पर दीपक ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपित के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दीपक अग्रहरि हरिओम की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी।

एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसे उपचार के बाद जेल भेजा जाएगा। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या में और कौन-कौन शामिल था तथा वारदात के पीछे की असल वजह क्या थी। पुलिस का कहना है कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश में दबिशें दी जा रही हैं।

इससे पहले पुलिस ने बुधवार रात दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। अभी भी 10-15 अन्य आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें जनपद से लेकर गैर प्रांत तक दबिश दे रही हैं। बुधवार को दो आरोपित पूरे बनियन मजरे पचखरा के शिवम अग्रहरि व जमुनापुर पोस्ट ईश्वरदासपुर निवासी हेमंत कुमार को बुधवार की रात गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मंगलवार को पकड़े गए शिव प्रसाद अग्रहरि, लल्ली पासी, आशीष पासी व सुरेश गुप्ता को जेल भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है।