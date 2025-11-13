Deepti Sharma: आगरा की बेटी का होगा जोरदार स्वागत, घंटा बजाकर निकलेगा विजय रथ

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार आलराउंडर और यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी दीप्ति शर्मा विश्व कप जीतने के बाद गुरुवार को पहली बार अपने शहर लौट रही हैं। उनके स्वागत के लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आगरा (डीसीएए) ने भव्य रोड शो और सम्मान समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहरवासियों के लिए यह अवसर उत्साह और गर्व का होगा। रोड शो की शुरुआत दोपहर 12 बजे सिकंदरा के आवास विकास स्थित भावना क्लार्क्स इन होटल से होगी। यहां से दीप्ति का विजय रथ करकुंज, कारगिल चौराहा, बोदला, मारूति एस्टेट, कलाकुंज, अवधपुरी और कलवारी चौराहा से गुजरते हुए स्टार नेक्स्ट क्रिकेट अकादमी पहुंचेगा।

जहां सम्मान समारोह आयोजित होगा। रोड शो की शुरुआत घंटा बजाने से होगी, जो इस ऐतिहासिक पल का प्रतीक होगा। पूरे मार्ग पर देशभक्ति गीत गूजेंगी और पुष्पवर्षा कर दीप्ति का स्वागत किया जाएगा। माहौल जोश और गर्व से भरा रहेगा।

डीसीएए अध्यक्ष व उप्र क्रिकेट संघ की अपेक्स काउंसिल के सदस्य सुनील जोशन ने बताया कि रोड शो में करीब 10 किमी का मार्ग तय करेगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ रूट का निरीक्षण करके सुरक्षा प्रबंध भी जांच लिए लिए हैं।

यातायात पुलिस के साथ शाम को रिहर्सल की गई। दीप्ति की सुरक्षा के लिए रथयात्रा में 150 पुलिसकर्मी, तैनात रहेंगे। इनमें महिला पुलिस कर्मी भी शामिल होंगी। किसी भी वाहन को बिना अनुमति रोड शो मार्ग पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।