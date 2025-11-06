स्टार क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को देखते ही बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु...आपका तो जलवा है

सुमित द्विवेदी, आगरा। महिला वनडे विश्व कप में पहली बार चैंपियन बनने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम गुरुवार को राष्ट्रपति भवन पहुंची। टीम ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी।

मुलाकात से दौरान राष्ट्रपति ने दीप्ति से कहा, आपके नाम का जलवा है और आगे बढ़ गईं। बीसीसीआई ने इस कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया था। राष्ट्रपति सभी खिलाड़ियों से एक-एक कर मिल रही थीं। हर खिलाड़ी अपना परिचय दे रही थी।

जब स्टार आलराउंडर दीप्ति शर्मा की बारी आई, तो उन्होंने अपना नाम बताया। नाम सुनते ही राष्ट्रपति मुस्कुराईं और बोलीं, अरे, आपके नाम का तो जलवा है! पूरे देश में आपके शानदार प्रदर्शन की चर्चा है। दीप्ति को यह सुनकर खुशी हुई।

क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई दी और आगे बढ़ गईं। मुलाकात छोटी थी, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी। दीप्ति के भाई और कोच सुमित शर्मा ने बताया, यह कुछ मिनटों की मुलाकात थी। सभी खिलाड़ियों का परिचय हो रहा था, तो विस्तार से बात नहीं हुई।

लेकिन राष्ट्रपति का यह कहना दीप्ति के लिए बड़ा सम्मान है। विश्व कप फाइनल में दीप्ति ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कमाल दिखाया। उनकी वजह से टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता।