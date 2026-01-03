Language
    574 बकायेदरों के वारंट जारी, कुर्की की चेतावनी; आगरा नगर निगम की हाउस टैक्स जमा न करने वालों पर कार्रवाई

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    नगर निगम आगरा ने गृहकर वसूली के लिए कड़ा रुख अपनाया है। हरि पर्वत जोन के 574 बड़े बकायेदारों को वारंट जारी किए गए हैं। यदि तीन दिन के भीतर 50 हजार से ...और पढ़ें

    आगरा नगर निगम।

    जागरण संवाददाता, आगरा। नगर निगम गृहकर वसूली को लेकर सख्त रुख अपना रहा है। बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। गृहकर डिमांड नोटिस का संज्ञान न लेने वाले हरी पर्वत जोन के 574 बकायेदारों को नगर निगम द्वारा वारंट जारी किए गए हैं। तीन दिन के अंदर बकाया गृहकर जमा नहीं किया गया तो कुर्की की कार्रवाई होगी।

    तीन दिन में नहीं जमा कराया कर, होगी कार्रवाई


    नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए 50 हजार रुपये से अधिक के गृहकर बकायेदारों के विरुद्ध विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी राजस्वकर्मियों के लिए लक्ष्य निर्धारित हैं। निगम के राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्रवार बकायेदारों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। निगम कर्मी लगातार मौके पर पहुंचकर बकाया जमा कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

    50 हजार से अधिक बकाया वालों पर शिकंजा


    बार-बार नोटिस देने के बावजूद जो लोग गृहकर जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना है कि नगर निगम की आय शहर की व्यवस्थाओं और विकास कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिन बकायेदारों ने डिमांड नोटिस के बावजूद गृहकर जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्व कर्मियों के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।