30 सितम्बर से बन सकेंगे शिक्षक और स्नातक खंड निर्वाचन के मतदाता, मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह बने रिटर्निंग अधिकारी

आगरा में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का काम शुरू हो गया है। 30 सितंबर से मतदाता बनने का अवसर है जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 30 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। बिना आवेदन किए मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, आगरा। पंचायत चुनाव के बीच आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का भी कार्य शुरू होने जा रहा है। 30 सितंबर से मतदाता बनने का मौका है। बिना आवेदन किए सूची में नाम नहीं शामिल होगी। शिक्षक और स्नातक की सूची अलग अलग बनेगी। इसकी अंतिम तिथि छह नवंबर है। 30 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए हैं। आगरा खंड के दायरे में 12 जिले आ रहे हैं। भरा हुआ फार्म सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। छह नवंबर तक मतदाता बनने की अंतिम तिथि आगरा खंड में वर्ष 2020 में शिक्षक और स्नातक खंड का चुनाव हुए थे। वर्तमान में शिक्षक खंड से एमएलसी डॉ. आकाश अग्रवाल और स्नातक से डा. मानवेंद्र सिंह हैं। एमएलसी के दोनों पदों के चुनाव छह साल में होते हैं। ऐसे में अब 2026 में चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नई मतदाता सूची को तैयार करने के आदेश जारी किए हैं।

30 दिसंबर को प्रकाशित होगी अंतिम सूची स्नातक खंड की सूची में ऐसा कोई भी नागरिक जिसने एक नवंबर 2022 में स्नातक किया है या फिर इसके समतुल्य डिग्री ली है। वह मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकता है। इसी तरह शिक्षक खंड के लिए कोई भी शिक्षक जिसने एक नवंबर 2019 से शिक्षण कार्य किया है। वह मतदाता बन सकता है। बशर्ते उसे संबंधित कालेज से प्रमाणित पत्र देना होगा।

मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आगरा सहित अन्य जिलों में मतदेय स्थल भी चिन्हित किए जा रहे हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। आगरा खंड स्नातक निर्वाचन वर्ष 2020 में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया, कन्नौज जिलों में 282068 मतदाता थे। इसमें 117354 मतदाताओं ने मतदान किया। 85108 पुरुष और 32246 महिलाएं शामिल रहीं। मतदान प्रतिशत 41.60 प्रतिशत रहा।

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन वर्ष 2020 में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया, कन्नौज जिलों में 30807 मतदाता थे। 21808 मतदाताओं ने मतदान किया जिसमें 16561 पुरुष और 5247 महिलाएं शामिल रहीं। मतदान का प्रतिशत 70.79 रहा।