    ठंड और कोहरे में यूपी रोडवेज बसों पर कड़ी निगरानी, 50 की स्पीड से तेज दौड़ाई तो तुरंत पहुंचेगा मैसेज

    By Ali Abbas Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:24 AM (IST)

    मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के बाद रोडवेज ने बसों की गति और चालकों पर निगरानी बढ़ा दी है। अब रात में 50 किमी/घंटा से तेज बस चलाने पर अधिक ...और पढ़ें

    रोडवेज बस। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा। मथुरा के बल्देव में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे में भीषण हादसे के बाद रोडवेज ने बस चालकों-परिचालकों पर निगरानी बढ़ा दी है। सर्द रातों में रोडवेज चालकों द्वारा 50 की गति से तेज बस दौड़ाते ही इसका मैसेज अधिकारियों के वाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएगा। चालक को कार्यवाही का सामना करना होगा। उसकी संविदा तक समाप्त की जा सकती है।

    रोडवेज बसों के चालकों पर स्पीड गर्वनर और जीपीएस से रखी जा रही नजर

    रोडवेज द्वारा रात्रि में लंबी दूरी पर चलने वाले चालक-परिचालक दोनों की निरंतर काउंसलिंग की जा रही है।अधिकारियों ने चालकों से कहा है कि वह दिन में 60 और रात में 50 किमी प्रति घंटे की गति से अधिक बस को नहीं दाैड़ाएंगे। किसी भी स्थिति में वाहन को ओवरटेक नहीं करेंगे। बसों में जीपीएस के साथ ही स्पीड गर्वनर लगा हुआ है,जो कि संबंधित डिपो के एआरएम और क्षेत्रीय महाप्रबंधक द्वारा बनाए गए वाट्सएप ग्रुप से जुड़ा है। मैसेज सीधा ग्रुप में पहुंच जाएगा।

    कोहरे में दृश्यता शून्य होने पर बस को सड़क किनारे सुरक्षित रोकेगा चालक

    कोहरे में दृश्यता शून्य होने पर चालक बस को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि इससे हादसा न हो और यात्री सुरक्षित रहें। साथ ही वह संबंधित डिपो के एआरएम को भी बस के रोकने की सूचना देंगे।रोडवेज ने कोहरे के चलते अपनी रात्रिकालीन बसों के संचालन में 25 प्रतिशत की कमी कर दी है।