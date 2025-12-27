आगरा के लोगों को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, मेट्रो की बेरीकेडिंग जल्द हटना हो जाएगी शुरू

जासं, आगरा। एमजी रोड के बाद उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन (यूपीएमआरसी) की टीम नेशनल हाईवे-19 से मेट्रो की बैरीकेडिंग हटाने जा रही है। यह कार्य जनवरी के पहले सप्ताह से चालू होगा। वर्तमान में हाईवे पर मेट्रो के तीन स्टेशनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। वहीं बिजलीघर चौराहा से खंदारी रैंप तक अप लाइन का ट्रैक पूरा हो गया है।

जनवरी के दूसरे सप्ताह से अप लाइन में मेट्रो का परीक्षण शुरू होने जा रहा है। परीक्षण दो माह तक चलेगा। शहर में 30 किमी लंबा मेट्रो ट्रैक बन रहा है। डेढ़ साल पूर्व छह किमी ट्रैक बनकर तैयार हो गया था। अब पूरे ट्रैक पर कार्य चल रहा है। बिजलीघर चौराहा से खंदारी रैंप तक अप लाइन का ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। डाउन लाइन पर भी कार्य अंतिम चरण में चल रहा है।

एमजी रोड पर ट्रैक तेजी से बन रहा है। जिन जगहों पर पिलर बनाने का कार्य पूरा हो गया है। उन जगहों से बैरीकेडिंग हटाई जा रही है। यूपीएमआरसी की टीम हाईवे पर फोकस कर रही है। पिलर बनकर तैयार हो गए हैं। गर्डर रखने का कार्य चल रहा है। गुरु का ताल कट से सिकंदरा तिराहा पर जनवरी के पहले सप्ताह से बैरीकेडिंग हटाने का कार्य चालू हो जाएगा।