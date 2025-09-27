'प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की हो रही साजिश', आगरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बरेली उपद्रव पर बोले

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शनिवार को आगरा में पर्यटन सूचना केंद्र का लोकार्पण किया। बरेली हिंसा पर उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक ताकतें प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। आई लव मुहम्मद पर कार्रवाई का झूठ प्रसारित किया जा रहा है। किसी को प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा।