    यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य का कांग्रेस पर करारा हमला, 'दलित राजनीतिक पोस्टर... पार्टी ने गरीबी-अपमान और झूठ दिया'

    By Yashpal Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:31 AM (IST)

    भाजपा नेता बेबी रानी मौर्य ने कांग्रेस पर दलितों को केवल राजनीतिक पोस्टर के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलित समुदाय को कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया और उन्हें सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा। मौर्य ने भाजपा सरकार द्वारा दलित कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी उल्लेख किया।

    यूपी सरकार की मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य। जागरण

    जागरण टीम, आगरा। दलित उत्पीड़न के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस पर अब भाजपा के दलित चेहरे ही तीखा प्रहार कर रहे हैं। शनिवार को कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मोर्चा खोलते हुए भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में सीधे वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए दलित सिर्फ राजनीतिक पोस्टर हैं, व्यक्ति नहीं।

    भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर किए तीखे प्रहार


    मंत्री ने कहा, कि कांग्रेस वैचारिक दिवालियेपन का शिकार हो चुकी है। हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। रायबरेली, सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा की घटनाओं में कांग्रेस ने जिस निचले स्तर तक जाकर राजनीति की है, इससे स्पष्ट है कि ये राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

     

    कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में दलितों से लेकर आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं


    बेबी रानी मौर्य ने कहा, कि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में दलितों से लेकर आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले ही भाजपा सांसद और आदिवासी विधायक पर जानलेवा हमला हुआ, कांग्रेस के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। जबकि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई घटना में त्वरित कार्रवाई हुई, हरियाणा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसके बावजूद नकारात्मक राजनीति से बाहर नहीं निकलना चाहती। कांग्रेस ने दलितों को सिर्फ गरीबी, अपमान झूठ दिया। उसके पास सिर्फ झूठे आंकड़े, फेक नैरेटिव और चुनावी प्रोपेगेंडा है।

     

    कांग्रेस पर खड़े किए सवाल

     

    बेबी रानी मौर्य ने भीमराव आंबेडकर एवं बाबू जगजीवन राम को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को भारतरत्न देने को लेकर कांग्रेस कभी गंभीर नहीं रही। अनुभवी मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद जगजीवन राम को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, मजबूरन उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी।