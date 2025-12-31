UP Board Exam 2026: तीन बार संशाेधन फिर भी 30 KM दूर बनाया केंद्र, आगरा में 154 सेंटर्स की अंतिम सूची जारी

जागरण संवाददाता, आगरा। उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इसके लिए बोर्ड द्वारा सोमवार देर रात जिले के 154 परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी कर दी गई। हालांकि तमाम संशोधनों के बाद अंतिम सूची जारी होने पर भी कई विद्यालयों ने परीक्षा केंद्रों की दूरी को लेकर आपत्ति जताई है। रमपुरा, गढ़ी हरलाल स्थित राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों का केंद्र तीन बार संशोधन के बाद भी 30 किमी दूर आवंटित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में असंतोष है।

यूपी बोर्ड ने जारी की 154 परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची विद्यालय प्रधानाचार्य का कहना है कि बोर्ड द्वारा जारी पहली सूची में राजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज के हाईस्कूल के छात्र-छात्राओं व इंटर की छात्राओं का परीक्षा केंद्र सैंया, श्यारमऊ स्थित श्री नत्थी लाल इंटर कालेज और इंटर के छात्रों का केंद्र शमसाबाद के गढी बल्देव स्थित एसएमटी एचडी इंटर कॉलेज में निर्धारित किया गया था। इसके बाद जारी दूसरी संशोधित सूची में हाईस्कूल व इंटर के विद्यार्थियों का संपूर्ण परीक्षा केंद्र शमसाबाद के गढी जहान स्थित श्री नत्थी लाल इंटर कॉलेज में बना गिया गया, जिसकी दूरी करीब आठ किमी थी।

बोर्ड मानकों के विपरीत दूरी पर केंद्र होने से बढ़ी विद्यार्थियों की परेशानी विद्यालय प्रबंधन के अनुसार यह दूरी यूपी बोर्ड के मानकों के अनुरूप और विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक थी। लेकिन बोर्ड द्वारा जारी की गई अंतिम सूची में अचानक परीक्षा केंद्र बदलते हुए विद्यालय के हाईस्कूल व इंटर दोनों वर्गों के विद्यार्थियों का केंद्र सैंया के नगला तेजा स्थित श्री ईश्वर महाराज इंटर कालेज में निर्धारित कर दिया गया, जिसकी दूरी लगभग 30 किमी है। इतनी अधिक दूरी होने से विशेषकर छात्राओं को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक व यूपी बोर्ड अधिकारियों से आग्रह है कि बोर्ड मानकों के अनुसार नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाए, ताकि छात्र-छात्राएं बिना किसी असुविधा के परीक्षा दे सकें। वहीं, अभिभावकों ने भी परीक्षा केंद्र पुनः संशोधित करने की मांग की है।