अटलपुरम टाउनशिप में प्लाट लेने का एक और मौका, सेक्टर आठ के भूखंडों की बुकिंग शुरू; 16 को निकलेगी लाटरी

जागरण संवाददाता, आगरा। एडीए द्वारा ग्वालियर रोड पर 138.5365 हेक्टेयर भूमि में विकसित की जा रही टाउनशिप अटलपुरम के सेक्टर आठ के भूखंडों के साथ टाउनशिप में बिना बिके भूखंडों की बुकिंग शुरू की जाएगी। सेक्टर आठ में करीब 200 आवासीय भूखंड हैं।

टाउनशिप के सेक्टर नौ, 10 व 11 में केवल पब्लिक यूटिलिटी व व्यावसायिक भूखंड हैं। व्यावसायिक भूखंडों की बुकिंग, आवासीय भूखंडों की बिक्री होने के बाद शुरू की जाएगी। इनका आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। 16 जनवरी काे सूरसदन में लाटरी निकालने के साथ शुरू होगी बुकिंग मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में एडीए ने ककुआ व भांडई में टाउनशिप अटलपुरम पांच अगस्त को लांच की थी। आठ अगस्त से टाउनशिप के सेक्टर एक के 322 आवासीय भूखंडों की बुकिंग शुरू की गई थी, जिनमें से 283 का आवंटन किया गया था। सेक्टर दो व तीन के 374 आवासीय भूखंडों में से 238 भूखंडों का आवंटन किया गया। इसके बाद एडीए ने सेक्टर चार, पांच, छह व सात के 518 भूखंडों की बुकिंग शुरू की थी, जिनके आवेदनों की जांच के बाद त्रुटि सुधार का मौका आवेदकों को दिया गया है। इनका लाटरी पद्धति से आवंटन 16 जनवरी को सूरसदन में प्रस्तावित है।

सेक्टर आठ में करीब 200 भूखंड हैं, बचे सेक्टर में पब्लिक यूटिलिटी पहले व दूसरे चरण में क्रमश: 39 और 136 भूखंडों समेत 175 भूखंडों का आवंटन नहीं हो सका था। तीसरे चरण के बचे भूखंडों की स्थिति 16 जनवरी को लाटरी के बाद स्पष्ट होगी। एडीए तीनों चरणों के बचे भूखंडों की बुकिंग, सेक्टर आठ के साथ शुरू करने की तैयारी कर रहा है।