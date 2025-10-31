Language
    e-KYC नहीं हुआ तो नौ की जगह सात ही मिलेगी उज्ज्वला सिलेंडर रिफिल, नए आवेदकों को मिलेगा यह लाभ

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:21 PM (IST)

    आगरा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए आवेदन जल्द शुरू होंगे। अब आवेदकों को साल में नौ सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन ई-केवाईसी अनिवार्य है। ई-केवाईसी न कराने वालों को केवल सात सिलेंडर ही मिलेंगे। 2016 में शुरू हुई इस योजना का लाभ कई लोग गैस की कीमतें बढ़ने के कारण नहीं ले पा रहे हैं। 32 प्रतिशत पात्रों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिससे उन्हें नुकसान होगा।

    नए आवेदनों की भी जल्द होनी है शुरुआत, 14 हजार हैं कतार में

    जागरण संवाददाता, आगरा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के आवेदन जल्द ही फिर स्वीकारने शुरू हो जाएंगे। 14 हजार से अधिक आवेदकों की कतार है, लेकिन 12 से घटकर वर्ष में नौ सिलेंडर रिफिल ही मिल सकेंगे। वहीं आठवीं और नवमीं रिफिल उसी की होंगी, जो ई-केवाईसी करा चुके होंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की सब्सिडी भी उनके खाते में आएगी जिनको कैश ट्रांसफर कंप्लाइनिंट करा रखा है। आगरा परिक्षेत्र में 20 प्रतिशत पात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

    पीएम उज्जवला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसके बाद आगरा वर्ष 2019 तक संतृप्त हो गया। गैस मूल्य देने के कारण कुछ पात्रों ने रीफिल कराने में लापरवाही दिखाई, लेकिन ऐसे कनेक्शन धारक भी हैं, जिन्हाेंने इससे अपने दैनिक जीवन को बदल दिया है।

    आगरा में कुल हाउस होल्ड पर एलपीजी कनेक्शन, 100 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। कुछ आवेदक हैं जो अभी एजेंसियों पर पहुंच लाभ देने की मांग करते हैं। लंबे समय से बंद चल रही योजना के तहत कतार में खड़े आवेदकों को भी लाभ देने की तैयारी है।

    इसके लिए दस्तावेज प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी। वहीं ईकेवाईसी भी 32 प्रतिशत पात्रों की नहीं हुई है, ऐसे में उनको दो सिलेंडर रिफिल का लाभ नहीं मिल पाएगा।

    ये है आंकड़ा

    • आगरा में कुल एलपीजी कनेक्शन, 10 लाख
    • कुल उज्जवला कनेक्शन, 2.80 लाख