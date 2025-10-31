e-KYC नहीं हुआ तो नौ की जगह सात ही मिलेगी उज्ज्वला सिलेंडर रिफिल, नए आवेदकों को मिलेगा यह लाभ

जागरण संवाददाता, आगरा। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के आवेदन जल्द ही फिर स्वीकारने शुरू हो जाएंगे। 14 हजार से अधिक आवेदकों की कतार है, लेकिन 12 से घटकर वर्ष में नौ सिलेंडर रिफिल ही मिल सकेंगे। वहीं आठवीं और नवमीं रिफिल उसी की होंगी, जो ई-केवाईसी करा चुके होंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की सब्सिडी भी उनके खाते में आएगी जिनको कैश ट्रांसफर कंप्लाइनिंट करा रखा है। आगरा परिक्षेत्र में 20 प्रतिशत पात्रों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

पीएम उज्जवला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसके बाद आगरा वर्ष 2019 तक संतृप्त हो गया। गैस मूल्य देने के कारण कुछ पात्रों ने रीफिल कराने में लापरवाही दिखाई, लेकिन ऐसे कनेक्शन धारक भी हैं, जिन्हाेंने इससे अपने दैनिक जीवन को बदल दिया है।