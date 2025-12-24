बुरी तरह जल गए थे लोग, शव पहचानने में भी आ रही मुश्किल; इतना भीषण था यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा अब लखनऊ लैब में होगी जांच

जासं, आगरा। Yamuna Expressway पर 16 दिसंबर की सुबह भीषण हादसे में नौ वाहनों में आग लग गई थी। हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी। विकराल आग में जलने से शवों की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने मरने वालों की शिनाख्त के लिए हड्डी और दातों के 15 नमूने 18 दिसंबर को आगरा फोरेंसिक लैब भेजे थे।

विज्ञानियों ने 13 नमूनों से डीएनए हासिल कर लिया।इनमें दो नमूने एक ही शव के थे। डीएनए मिलान से अब तक 12 शवों की पहचान हो चुकी है। सात दिन प्रयास के बाद भी दाे नमूनों से डीएनए हासिल नहीं होने पर उन्हें लखनऊ फोरेंसिक लैब भेज दिया गया। बुधवार से वहां पर लैब में काम शुरू कर दिया।

विज्ञानी नमूनों के माइटाेकांड्रिया से डीएनए निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आगरा फोरेंसिक लैब में विज्ञानियों ने 13 नमूनों से न्यूक्लियस तकनीक से डीएनए हासिल किया था। दो नमूने बेहद बुरी स्थिति में होने के चलते उक्त तकनीक काम नहीं आयी। अब अत्याधुनिक तकनीक माइटोकांड्रिया की मदद से नमूनों से डीएनए हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

माइटोकांड्रिया तकनीक से डीएनए निकालने वाली हाईटेक मशीनें यूपी में फिलहाल सिर्फ लखनऊ और मुरादाबाद फोरेंसिक लैब के पास है। डीएनए मिलान के लिए फोरेंसिक लैब के विज्ञानी न्यूक्लियस तकनीक की मदद लेते हैं। एक सेल या कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है। मगर, सेल या कोशिका में माइटोकांड्रिया या सूत्र कणिका की संख्या अनगिनत होती है।