कोरोना काल के बाद ताजमहल पर भीड़ ने बनाया रिकार्ड, आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी

जागरण संवाददाता, आगरा। वर्ष 2025 के अंतिम शनिवार को ताजमहल पर पर्यटक उमड़े। कोविड काल के बाद रिकार्ड 48 हजार 594 पर्यटकों ने टिकट लेकर स्मारक निहारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित स्मारकों में निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले 15 वर्ष तक के बच्चों को शामिल कर लें, तो एक अंदाज के अनुसार 75 हजार से अधिक पर्यटक आए।

इससे सुबह से शाम ढलने तक पूर्वी और पश्चिमी गेट पर पर्यटकों की लाइन लगी रहीं। इससे महिलाओं व बुजुर्गों को काफी परेशानी हुई। बच्चे बिछड़ने के साथ ही पर्यटकों का सामान छूट गया। पार्किंग फुल होने से यमुना किनारा रोड और फतेहाबाद रोड पर जाम के हालात बने रहे।

ताजमहल में क्रिसमस की छुट्टी के दिन गुरुवार को पर्यटक उमड़े थे। दिनभर में 40 हजार 545 पर्यटक स्मारक देखने आए थे। शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी के चलते ताजमहल बंद रहा था। ताजमहल में शनिवार को सुबह से ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया। सुबह 10 बजे के बाद पश्चिमी गेट पर लंबी लाइन लगीं।

पश्चिमी गेट पर पुलिस ने नीम तिराहा से बैरीकेडिंग कर पर्यटकों को लाइन में लगाकर गुजारा। टिकट खरीदने व स्कैनिंग और सुरक्षा जांच में पर्यटकों को आधा घंटे से अधिक समय लाइन में बिताना पड़ा। कुछ यही स्थिति मुख्य मकबरे पर जाने को चमेली फर्श पर रही। रायल गेट के सामने वीडियो प्लेटफार्म पर भीड़ को नियंत्रित करने को बैरीकेडिंग करनी पड़ी।

बैरीकेडिंग कर अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पर्यटकों को आमने-सामने आने से रोका गया। शाम को गेट बंद होने पर प्रवेश नहीं मिलने से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने दशहरा घाट जाकर ताजमहल देखा। स्कूलाें में छुट्टी होने की वजह से बड़़ी संख्या में स्कूलों के ग्रुप भी ताजमहल देखने आए थे।

इससे पूर्व 16 अगस्त को जन्माष्टमी की छुट्टी होने पर रिकार्ड 47 हजार 494 पर्यटकों ने ताजमहल देखा था। आगरा किला देखने 11 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे, जिससे अमर सिंह गेट से लेकर सड़क तक लाइन लगीं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी, लंच भी नहीं कर सके कर्मचारी ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए कर्मचारियों की डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई थी। माल रोड स्थित कार्यालय से आए अधिकारियों ने भी व्यवस्था संभाली। पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वीडियो प्लेटफार्म पर रायल गेट के सामने और निकास द्वार पर बैरीकेडिंग करनी पड़ी। चमेली फर्श और मुख्य मकबरे पर भी अतिरिक्त क्यूआर मैनेजर लगाकर सीआइएसएफ ने व्यवस्था संभाली।