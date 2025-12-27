1 जनवरी से 28 ट्रेनों के समय में बड़ा बदलाव: आगरा-नई दिल्ली इंटरसिटी पर भी असर, नई समय सारिणी जारी

जागरण संवाददाता, आगरा। नई दिल्ली-आगरा इंटरसिटी, ईदगाह-बांदीकुई मेमू, टूंडला-आगरा मेमू सहित 28 ट्रेनों के समय में एक जनवरी से बदलाव होने जा रहा है। अगर आप सफर करने जा रहे हैं तो एक बार ट्रेनों का नया समय देखकर निकलें। पुराने समय पर स्टेशन पहुंचे तो आपको मायूसी हाथ लग सकती है।

चार ट्रेनों के नंबरों में बदलाव, पांच ट्रेनों के संचालन दिन में संशोधन उत्तर मध्य रेलवे आगरा की नई समय सारिणी एक जनवरी से लागू होगी। आगरा को छह जोड़ी नई ट्रेनें मिलेंगी। इसमें बरेली-बांदीकुई और नांदेड-टनकपुर एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल है। तीन जोड़ी ट्रेनों का विस्तार, चार ट्रेनों के नंबर में बदलाव, पांच ट्रेनों के संचालन दिन में बदलाव, 24 ट्रेनों के प्रयोगात्मक ठहराव, 28 ट्रेनों के समय में बदलाव, सात ट्रेनों की गति में वृद्धि होगी। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित ट्रेनों का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है।

सात ट्रेनों की गति में बढ़ोतरी, रेलवे ने जारी की नई समय सारिणी आगरा-नई दिल्ली इंटरसिटी अभी सुबह साढ़े पांच बजे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। एक जनवरी से यह ट्रेन सुबह 5.45 बजे रवाना होगी। इसी तरह से नई दिल्ली-आगरा रात 9.30 बजे के बदले 35 मिनट की देरी से रात 10.5 बजे पहुंचेगी।

बांदीकुई-ईदगाह मेमू बांदीकुई रेलवे स्टेशन से अभी सुबह 5.55 बजे चलती है। नए समय के हिसाब से यह ट्रेन 55 मिनट पूर्व यानी पांच बजे आगरा केलिए रवाना होगी।

ईदगाह-बांदीकुई मेमू अभी सुबह 9.50 बजे ईदगाह से बांदीकुई के लिए रवाना होती है। नए समय के हिसाब से यह ट्रेन सुबह 8.50 बजे चलेगी।

आगरा-कोटा एक्सप्रेस आगरा से सुबह 5.05 बजे रवाना होती है। नए समय के हिसाब से यह ट्रेन सुबह पांच बजे रवाना होगी।

टूंडला-आगरा मेमू शाम 5.22 बजे आगरा पहुंचती है। नए समय के हिसाब से यह ट्रेन शाम 5.20 बजे पहुंचेगी।

आगरा-फोर्ट कासगंज एक्सप्रेस आगरा फोर्ट से अभी दोपहर 3.40 बजे रवाना होती है। नए समय के हिसाब से यह ट्रेन दोपहर 3.20 बजे रवाना होगी।



पांच मिनट रुकेगी ऊधमपुर एक्सप्रेस आगरा कैंट में ऊधमपुर-दुर्ग एक्सप्रेस का अभी दो मिनट का ठहराव है। एक जनवरी से यह ट्रेन पांच मिनट रुकेगी। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी।





कोहरे की मार 8.45 घंटे की देरी से आगरा पहुंची अमृतसर एक्सप्रेस आगरा। कोहरे के चलते ट्रेनों के समय में सुधार नहीं आ रहा है। शुक्रवार को 14 ट्रेनें दो घंटे से अधिक लेट रहीं। अमृतसर एक्सप्रेस 8.45 घंटे की देरी से आगरा पहुंची। नई दिल्ली-आगरा इंटरसिटी साढ़े पांच घंटे लेट रही। पंजाब मेल छह घंटे, अवध एक्सप्रेस छह घंटे, हावड़ा एक्सप्रेस साढ़े सात घंटे, जीटी एक्सप्रेस सवा दो घंटे, मरुधर एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे लेट रही। ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे हेल्प लाइन में 1900 शिकायतें पहुंची। सबसे अधिक ट्रेनों के देरी से चलने को लेकर रहीं।



