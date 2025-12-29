आगरा में 48 घंटे में शुरू होगा आईएसबीटी से बिजली घर तक मेट्रो का ट्रायल, होली पर मिलेगी जनता को सौगात!
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम 48 घंटे के भीतर आईएसबीटी से बिजली घर चौराहा तक अप लाइन में मेट्रो का ट्रायल शुरू करेगी। लखनऊ के उच्च अधिकारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा: Agra Metro: उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम 48 घंटे के अंदर आईएसबीटी से लेकर बिजली घर चौराहा तक अप लाइन में मेट्रो का ट्रायल करने जा रही है। सोमवार दोपहर बाद लखनऊ से उच्च अधिकारी आगरा आ जाएंगे और सबसे पहले ट्रैक का निरीक्षण करेंगे इसके बाद 1 से 2 मेट्रो का संचालन किया जाएगा।
दो माह तक चलेगा मेट्रो का परीक्षण
मेट्रो का परीक्षण दो माह तक चलेगा शुरुआत में मेट्रो की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी जिसे बाद में बढ़कर 90 किलोमीटर किया जाएगा। डाउन लाइन पर मेट्रो का ट्रायल जनवरी से शुरू होगा। कारपोरेशन के एक अधिकारी ने बताया कि होली के आसपास मेट्रो का संचालन शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
यहां पर हैं भूमिगत और एलिवेटेड स्टेशन
आईएसबीटी से बिजली घर चौराहा के मध्य पांच मेट्रो स्टेशन है जिसमें चार भूमिगत और एक एलिवेटेड है। आरबीएस कॉलेज, राजा की मंडी, आगरा कॉलेज एसएन मेडिकल कॉलेज भूमिगत मेट्रो स्टेशन है जबकि आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड है
