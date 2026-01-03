Language
    जिस जगह हुई थी पांच की मौत, दो महीने बाद ठीक उसी जगह थार के उड़े परखच्चे; देखें तस्वीरें

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 11:01 PM (IST)

    आगरा के दयालबाग स्थित नगला बूढ़ी में शनिवार रात एक तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकरा गई। यह वही जगह है जहां अक्टूबर में पांच लोगों की सड़क हादसे में मौत ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। अक्टूबर में जिस स्थान पर पांच लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी, ठीक उसी जगह पर एक बार फिर हादसा हुआ। गनीमत यह रही है कि कड़ाके की सर्दी के चलते लोग घरों के अंदर थे। तेज रफ्तार थार नियंत्रण खो बैठने के कारण डिवाइडर पर चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गई। थार के दो टायर फट गए। एयरबैग खुल जाने से चालक की जान बच गई।

    हादसा दयालबाग क्षेत्र में नगला बूढ़ी पर शनिवार रात 9.15 बजे हुआ। दयालबाग 100 फीट रोड से खंदारी की ओर आ रही काले रंग की थार ने जैसे ही शीतला माता मंदिर पार किया, वैसे ही नगला बूढ़ी में डिवाइडर से जाकर टकरा गई। थार का ड्राइवर साइड का टायर फट गया। इसके साथ ही पिछला लेफ्ट साइड का टायर फटा।

    दुर्घटना होने के साथ ही कार के एयरबैग खुल गए। इससे चालक की जान बच गई। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूंकि शनिवार को अत्यधिक गलन थी। इसलिए नगला बूढ़ी में लोग अपने घरों में थे। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग बाहर आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थार घूमकर पूरी सड़क घेरकर खड़ी हो गई।

    मार्ग पर वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया। आम दिनों में लोग यहां डिवाइडर पर बैठे रहते हैं। हादसे के वक्त डिवाइडर खाली था। इससे पहले अक्टूबर में इसी जगह पर बलिनो कार चालक ने पांच लोगों को रौंद दिया था। चालक को अस्पताल भेजकर पुलिस ने रास्ता खुलवाया।