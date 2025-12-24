ताजमहल पर रहें बंदरों से सावधान, अमरूद देख कुरुक्षेत्र से आई पर्यटक पर बोला हमला

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल देखने आईं पर्यटक पर बुधवार दोपहर बंदर ने हमला बोल दिया। कुरुक्षेत्र से आईं पर्यटक पश्चिमी गेट पार्किंग से ताजमहल जा रही थीं। पर्यटक के हाथ में अमरूद देखकर बंदर ने झपट्टा मारा, जिससे पर्यटक की अंगुली में चोट लग गई और खून बहने लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ताज सुरक्षा पुलिस ने पश्चिमी गेट पार्किंग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र से एंबुलेंस बुलाकर पर्यटक की प्राथमिक चिकित्सा कराई। इससे पूर्व भी ताजमहल देखने आए पर्यटकों पर बंदर हमला कर चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मनजीत सिंह कौर बुधवार को ताजमहल देखने आए थे। दोपहर करीब दो बजे वह पश्चिमी गेट पार्किंग से ताजमहल के पश्चिमी गेट की तरफ अपने परिवार के साथ पैदल जा रहे थे। उनकी पत्नी कमलजीत कौर साथ में थीं। कमलजीत के हाथ में अमरूद थे। रास्ते में बंदर ने पर्यटक के हाथ में अमरूद देखकर छीनने को झपट्टा मारा।

इससे कमलजीत की अंगुली में चोट लग गई और खून बहने लगा। इससे स्वजन घबरा गए। उन्होंने ताज सुरक्षा पुलिस की क्विक रिस्पोंस टीम से संपर्क किया। टीम ने पश्चिमी गेट पार्किंग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र से एंबुलेंस और चिकित्सीय टीम को बुलाया। प्राथमिक उपचार के बाद पर्यटक ताजमहल देखने गए।

ताजमहल के बाहर बंदरों का आतंक इन दिनों बढ़ गया है। वह पर्यटकों के हाथों में खाने का सामान देखकर झपट्टा मारते हैं। इससे पर्यटकों के साथ ही दुकानदार भी परेशान हैं। पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं ताजमहल पर बंदरों द्वारा पर्यटकों को काटने या झपट्टा मारने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। 28 जुलाई को वाराणसी से आईं 60 वर्षीय कमलेश को बंदर ने पश्चिमी गेट के पास हाथ में काट लिया था।