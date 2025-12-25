Language
    सर्दी की छुट्टी में ताजमहल देखने आने का है प्रोग्राम, कार पार्किंग के लिए किए गए हैं अतिरिक्त इंतजाम

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:24 PM (IST)

    ताजमहल।

    जागरण संवाददाता, आगरा। क्रिसमस की छुट्टी गुरुवार से शुरू हो रही हैं।नववर्ष बनाने के लिए हजारों पर्यटक आगरा आते हैं। जिसके चलते गुरुवार से 31 दिसंबर तक ताजमहल पर हजारों पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। यातायात पुलिस के लिए छह दिन चुनौती भरे साबित होंगे। पुलिस ने पर्यटकों के वाहनों के लिए शिल्पग्राम के अलावा फतेहाबाद मार्ग पर तीन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

    जबकि पश्चिमी गेट पर उद्यान विभाग की पार्किंग में भी पर्यटक वाहनों को खडा कराया जाएगा। शहर में गुरुवार से देशी-विदेशी पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हाे जाएगा। हजारों पर्यटक 31 दिसंबर तक यहां रहेंगे।ताजमहल पर 70 प्रतिशत पश्चिमी गेट और 30 प्रतिशत पूर्वी गेट से आते हैं। पुलिस का अनुमान है कि गुरुवार को क्रिसमम की छुट्टी के चलते शहर में पर्यटकों की संख्या 50 हजार तक पहुंच सकती है।

    जबकि ताजमहल पर यह संख्या 30 हजार से अधिक हो सकती है।एसीपी इमरान अहमद ने बताया कि पूर्वी गेट पर शिल्पग्राम पार्किंग के अलावा होटल लीला, कलाकृति और सेल्फी प्वाइंट पर पर्यटको के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

    वहीं, पश्चिमी गेट पर वहां की पार्किंग के अलावा उद्यान विभाग की पार्किंग में भी पर्यटकों के वाहन खड़े करने की व्यवस्था है। इसके अलावा एमजी रोड, बिजलीघर, पचकुइयां समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर भी संबंधित थानों एवं यातायात पुलिस तैनात की जाएगी।

     

    खेरिया मोड़ से अर्जुन नगर तिराहे तक लगी वाहनों की लाइन

    खेरिया मोड़ हवाई अड्डे से उप राष्ट्रपति का काफिला निकलने से 20 मिनट पहले पुलिस ने वाहनों का आवागमन रोक दिया था। जिससे खेरिया मोड़ से अर्जुन नगर तिराहे तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई। काफिला निकलने के बाद पुलिस ने वाहनों को आवागमन को खोला। जिससे कुछ देर के लिए जाम के हालात पैदा हो गए।

    वहीं,एमजी रोड पर धाकरान से हरीपर्वत चौराहे तक वाहनों का दबाव अधिक रहा। इसके अलावा दिल्ली गेट-मदिया कटरा, गुरुद्वारा गुरु का ताल, सिकंदरा तिराहे पर भी वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। मेट्रो की बैरिकेडिंग के चलते वाहनों के आवागमन के लिए एक लेन ही बची है। जिसके चलते व्यस्त समय में यहां पर वाहनों की लंबी लाइन लगने से जाम के हालात पैदा हो जाते हैं।