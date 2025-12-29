Language
    विंटर वेकेशन में ताजमहल पर लगातार बढ़ रही भीड़, पर्यटकों की संख्या 50 हजार को कर गई पार

    By Nirlosh Kumar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    आगरा के ताजमहल पर साल के अंतिम सप्ताह में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को 50 हजार से अधिक पर्यटकों ने स्मारक का दीदार किया, हालांकि यह सं ...और पढ़ें

    ताजमहल के बाहर सोमवार को इस तरह लाइनें लगी रहीं।

    जागरण संवाददाता, आगरा। साल के अंतिम सप्ताह में ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ना जारी है। सोमवार को 50 हजार से अधिक पर्यटकों ने स्मारक निहारा। शनिवार और रविवार की अपेक्षा पर्यटकों की संख्या कम रही। दोपहर बाद टिकट विंडो, प्रवेश द्वार और मुख्य मकबरे पर भीड़ का दबाव देखने को मिला्। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि 31 दिसंबर और एक जनवरी को ताजमहल पर पर्यटक उमड़ सकते हैं।

    ताजमहल पर 25 दिसंबर से पर्यटकों का उमड़ना शुरू हो गया था। कोरोना काल के बाद शनिवार को रिकार्ड करीब 75 हजार और रविवार को 70 हजार से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल देखा था। सोमवार को सुबह कोहरे व ठंंड के असर के चलते पर्यटक कम रहे, लेकिन दोपहर में धूप निकलने के बाद भीड़ बढ़ती चली गई।

    दोपहर दो बजे के बाद पश्चिमी गेट स्थित टिकट विंडो, टर्न स्टाइल गेट, डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर और मुख्य मकबरे पर ऊपर जाने के लिए चमेली फर्श पर लंबी लाइन लगीं। दिनभर में टिकट लेकर 35 हजार 673 पर्यटकों ने ताजमहल देखा। इनमें 32 हजार 89 भारतीय और 3584 विदेशी शामिल थे।

    भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित स्मारकों में 15 वर्ष तक के बच्चों पर टिकट लागू नहीं होता है। उन्हें शामिल कर लें तो दिनभर में 50 हजार से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आए। इन दिनों स्कूलों में छुट्टी की वजह से बच्चों के ग्रुप वैसे भी अधिक आ रहे हैं। आगरा किला पर भी अमर सिंह गेट से लेकर टिकट विंडो तक लाइन लगीं। यहां दिनभर में 10 हजार से अधिक पर्यटक पहुंचे।

    ताजमहल पर पर्यटकों की स्थिति

    • 25 दिसंबर, 40 हजार 545
    • 26 दिसंबर, साप्ताहिक बंदी
    • 27 दिसंबर, 48 हजार 594
    • 28 दिसंबर, 46 हजार 748
    • 29 दिसंबर, 35 हजार 673