ताजमहल पर New Year मनाने के लिए उमड़ेंगे पर्यटक, भीड़ संभालने को किए गए इंतजाम

जागरण संवाददाता, आगरा। वर्ष 2025 के अंत में ताजमहल पर पर्यटक उमड़ रहे हैं। मंगलवार को स्मारक में निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले 15 वर्ष तक के बच्चों को मिलाकर करीब 45 हजार पर्यटकों ने ताजमहल निहारा। दोपहर में प्रवेश द्वार और मुख्य मकबरे पर लंबी लाइन लगीं।

पर्यटन कारोबारियों द्वारा वर्ष 2025 के अंतिम दिन बुधवार को और 2026 के पहले दिन गुरुवार को पर्यटकों के अधिक संख्या में उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगाई है।

ताजमहल पर क्रिसमस से पर्यटकों का उमड़ना शुरू हो गया था।

27 दिसंबर को कोविड काल के बाद पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई थी। ताजमहल पर पर्यटकों का उमड़ना निरंतर जारी है। मंगलवार को ताजमहल पर सुबह से ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया। दोपहर एक बजे के बाद पश्चिमी गेट पर सुरक्षा जांच, टिकट स्कैनिंग, टिकट खरीदने को लाइन लगीं। मुख्य मकबरे पर ऊपर जाने को भी चमेली फर्श पर लंबी लाइन रही।

दिन में 30 हजार 269 पर्यटकों ने ताजमहल देखा, जिनमें 27 हजार 45 भारतीय और 3224 विदेशी शामिल थे। इसमें निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले 15 वर्ष तक के भारतीय व विदेशी बच्चों को शामिल कर लें तो दिनभर में करीब 45 हजार पर्यटक ताजमहल देखने आए।