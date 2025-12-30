लिपिस्टिक लगाकर और बुर्का पहन छिपा था इनामी बर्खास्त सिपाही, वृंदावन से पकड़कर पुलिस ने निकाला बाजार में जुलूस

डाॅ. संदीप शर्मा, जागरण-धौलपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र में गत 15 दिसंबर को एक नाबालिग लड़की के साथ आरएसी के बर्खास्त सिपाही द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पुलिस को मंगलवार को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद से ही फरार चल रहे आरोपी को कोतवाली थाने के हैड कांस्टेबल मनोज कुमार के अदम्य साहस के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी महिला का वेश बनाकर बुर्का पहन कर और लिपिस्टिक लगाकर वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में फरारी काट रहा था। जिसकी गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर एसपी ने 10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मामले को लेकर एसपी विकास सांगवान ने दोपहर में प्रेसवार्ता की।

जिसमें उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को कोतवाली थाना क्षेत्र में जेल प्रहरी की नौकरी दिलाने के लिए आरोपी ने नाबालिग और उसके भाई को घर बुलाया था। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग के भाई को कागज के बहाने से बाजार भेज दिया और नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

एसपी ने बताया कि इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था। जिसकी तलाश के लिए कई पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी वृंदावन के पास फरारी काट रहा है। इस सूचना पर कोतवाली थाने से हैड कांस्टेबल मनोज कुमार और एएसआई शिव गणेश के साथ कांस्टेबल रविंद्र मौके पर पहुंचे।

जहां आरोपी महिला के वेश में बुर्का पहन कर बैठा हुआ मिला। पुलिस को देखकर आरोपी भाग निकला, जिसका पीछा कर हैड कांस्टेबल मनोज कुमार ने आरोपी को दबोच लिया। एसपी सांगवान ने बताया कि आरोपी खेतों की ओर भागा था, जहां बिजली के तार खुले हुए पड़े थे। ऐसे में हैड कांस्टेबल मनोज कुमार ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया।

जिसे धौलपुर लाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी का कोतवाली थाने से कोर्ट तक पैदल जुलूस निकाला गया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमाइंड पर सौंप दिया। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गत दिनों कुशवाहा समाज ने एकीकृत पार्क में बैठक करने के बाद कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया था।