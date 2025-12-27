Language
    Silver Price Hike: चांदी ने तोड़े अपने सारे रिकॉर्ड, सात दिन में भारी वृद्धि, आगरा के बाजार में आज की कीमतें

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    आगरा में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जो 2.25 लाख रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई हैं। पिछले सात दिनों में 35,000 रुपये की भारी व ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। चांदी के मूल्यों ने दोबारा रफ्तार पकड़ी है तो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले दो लाख को पार कर अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़े और अब सवा दो लाख को भी पार कर गई है। सात दिन से हो रही वृृद्धि में 35 हजार रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। शुक्रवार को ही आठ हजार रुपये एमसीएक्स और हाजिर में बढ़े हैं। इससे बाजार पूरी तरह थम गया है। सभी रिकॉर्ड तोड़ एमसीएक्स पर 232050 रुपये और हाजिर में मूल्य 235000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं।

    अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ मूल्य रोज पहुंच रहे ऑल टाइम हाई


    चांदी अपने ही पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही और बढ़ती जा रही है। दीपावली से पहले जब मूल्यों की रफ्तार थी उसके बाद से बाजार अब चांदी को तीन लाख और उससे भी ऊपर की दौड़ में आकलन कर रहा है। इसका कारण चांदी में बढ़ता निवेश प्रमुख माना जा रहा है। इससे बंधक हो रही है। विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक से लेकर आम निवेशकों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और चांदी का औद्योगिक क्षेत्र मेंं बढ़ता प्रयोग भी मूल्यों में रफ्तार बनाए हुए है। बढ़ते मूल्यों के कारण बाजार में मांग घटी है। कारोबारियों के सामने मुश्किल बढ़ रही है, जबकि सहालग में कारोबार आधा ही माना जा रहा है।


    एमसीएक्स पर 232050 रुपये और हाजिर में मूल्य 235000 रुपये प्रति किलोग्राम

    आभूषण ज्वेलर्स के निदेशक आनंद प्रकाश का कहना है कि चांदी के निवेशकों की संख्या में वृद्धि इसके मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण है। सबसे ज्यादा चांदी की खरीद चीन द्वारा की जा रही है, जबकि निजी निवेशक में कई देशों के बड़े उद्यमी शामिल है। इसमें अभी हाल में कोई गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। दिसंबर में सवा दो लाख मूल्य पहुंचने का आंकलन पहले से ही था अभी दो लाख 35 हजार पहुंच गई है, जबकि जनवरी तक और बड़ा अंतर आना है। ये रफ्तार तीन लाख से पहले थमती नहीं दिख रही है।

    दीनदयाल आनंद कुमार सराफ के स्वामी दीपांशु अग्रवाल ने बताया कि चांदी अब अस्थिर स्थिति में है। इसके मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं और बाजार में मांग घट गई है। चांदी कारोबारी एवं आगरा सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष नितेश अग्रवाल का कहना है कि मूल्य वृद्धि रुकती दिखाई नहीं दे रही है। निवेश बढ़ने से बाजार थम गया है। आगरा सराफा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रज मोहन रैपुरिया का कहना है कि चांदी अब नए पड़ाव के लिए आगे बढ़ रही है। फिलहाल कोई गिरावट नहीं दिखाई दे रही है। बाजार पूरी तरह से थमा हुआ है।


    दिसंबर में 59 हजार रुपये प्रति किलोग्राम हुई वृद्धि

    चांदी के मूल्य में लगातार रफ्तार है और दिसंबर में ही हाजिर में 59 हजार और एमसीएक्स पर 57 हजार रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वृद्धि हुई है। धनतेरस से पहले मामूली बाजार टूटा था, जिससे बाजार में खरीदारों की भीड़ उमउ़ी थी। 20 नवंबर के बाद 1.60 लाख रुपये हाजिर में और एमसीएक्स पर 1.55 लाख रुपये मूल्य से फिर से बाजार सक्रिय हुआ था। दो तीन बाद फिर से बाजार ने रफ्तार पकड़ी थी और वृद्धि होती चली गई। एक दिसंबर को 1.76 लाख हाजिर और 1.78 लाख रुपये एमसीएक्स में प्रति किलोग्राम मूल्य था।