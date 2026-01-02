चमकती जा रही चांदी, सालभर में ही भाव ने पार किया बड़ा आंकड़ा; सर्राफा बाजार का बदला हाल

जागरण संवाददाता, आगरा। चांदी के मूल्यों में गत वर्ष ऐसी रफ्तार रही कि मूल्य अपना ही रिकार्ड तोड़ कई बार आल टाईम हाई हुए। एक जनवरी 2025 को मूल्य 88 हजार रुपये प्रति किलोग्राम थे। जुलाई तक मूल्य एक लाख को छुए और उसके बाद रफ्तार बढती चली गई। दीपावली से पहले मूल्य पौने दो लाख के पास पहुंचे और टूटे, लेकिन इसके बाद बाजार थमा नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिसंबर तक मूल्यों ने पुराने सभी रिकार्ड तोड़ दिए और चांदी दो लाख 37 हजार रुपये पार कर गई। चांदी अपने ही पुराने सभी रिकार्ड तोड़ रही और बढ़ती जा रही है। बाजार में मांग भले ही घट रही है, लेकिन इसके निवेशकों की संख्या कई गुणा बढ़ चुकी है। निजी निवेशकों के साथ ही विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक भी निवेश कर रहे हैं।

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और चांदी का औद्योगिक क्षेत्र मेंं बढ़ता प्रयोग भी इसके मूल्यों को हर महीने नई चमक दे रहे हैं। बढ़ते मूल्यों के कारण बाजार में मांग घटी और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। सहालग में कारोबार आधा ही रह गया, जबकि सामान्य खरीद भी घट गई है।

आभूषण ज्वेलर्स के निदेशक आनंद प्रकाश का कहना है कि चांदी के निवेशकों ने इसके मूल्यों को नई रफ्तार दी है। वैश्विक के साथ ही उपकरणों में इसका उपयोग भी मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण है। सबसे ज्यादा चांदी की खरीद चीन द्वारा की जा रही है। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, लेकिन मूल्य अभी नई ऊंचाई तय करेंगे।

दीनदयाल आनंद कुमार सराफ के स्वामी दीपांशु अग्रवाल ने बताया कि चांदी के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं और अभी और बढ़ने की आशंका है। मांग घट गई है, जबकि सहालग का बाजार भी प्रभावित रहा है। आगरा सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष नितेश अग्रवाल का कहना है कि चांदी के मूल्यों में रफ्तार निरंतर है। ये अभी घटती दिखाई नहीं दे रही है।

आगरा सराफा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रज मोहन रैपुरिया का कहना है कि चांदी रोज नए पड़ाव पर है। मूल्य आल टाईम हाई है और अपने पुराने सभी रिकार्ड तोड़ चुकी है। मूल्यों की रफ्तार से बाजार पूरी तरह थमा हुआ है।