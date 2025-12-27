Language
    न्यू ईयर मनाने आगरा आ रहे हैं तो देखें ट्रैफिक प्लान, टूरिस्ट बसों व भारी वाहनों की एंट्री बैन; हेल्पलाइन नंबर जारी

    By ALI ABBASEdited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    आगरा में नववर्ष पर जाम से बचने के लिए आज से 15 जनवरी तक टूरिस्ट बसों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मेट्रो निर्माण के कारण हाईवे पर दबा ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    अली अब्बास, आगरा। शहर में शनिवार से टूरिस्ट बसों और पर्यटक वाहनों के प्रवेश पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों में पर्यटकों के भारी संख्या में आगमन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली और मथुरा से कानपुर की ओर जाने वाले वाहनों और फिरोजाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तन किया है।

    हाईवे पर मेट्रो की बैरिकेडिंग के चलते वाहनों का दबाव बढ़ने पर लग रहा था जाम

    शहर में हाईवे पर सिकंदरा से लेकर शाहदरा तक मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। मेट्रो की बैरिकेडिंग के चलते वाहनों के आवागमन के लिए हाईवे पर भी एक लेन ही बची है। सामान्य दिनों में हाईवे से डेढ़ लाख वाहन रोज निकलते हैं। नववर्ष पर शहर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यातायात पुलिस ने उनके शहर में प्रवेश पर रोक लगाते हुए मार्ग परिवर्तन किया है।

    टूरिस्ट बसाें और भारी वाहनों के लिए यह रहेगी मार्ग परिवर्तन व्यवस्था

    • दिल्ली और मथुरा से फिरोजाबाद एवं कानपुर की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन रैपुरा जाट कट से उत्तरी बापास से होकर कुबेरपुर कट से अपने गंतव्य को जाएंगे।
    • कानपुर और फिरोजाबाद से मथुरा एवं दिल्ली की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन कुबेरपुर कट से यमुना एक्सप्रेसवे से उत्तरी बापास से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
    • अलीगढ़ और हाथरस से मथुरा एवं दिल्ली की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन खंदौली कट से यमुना एक्सप्रेसवे से उत्तरी बापास से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।

    एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था शनिवार से 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगी।

    यातायात पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

    पर्यटकों के साथ ही लोगों को किसी तरह की समस्या होने पर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 9454457886 जारी किया है। किसी तरह की असुविधा होने पर लोग उक्त नंबर पर काल कर सकते हैं।