    नए साल पर दो दिन रूट डायवर्जन, आगरा में नो एंट्री पास भी निरस्त; हेल्पलाइन नंबर जारी

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:57 PM (IST)

    नए साल पर आगरा में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रूट डायवर्जन लागू रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि इस दौरान ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगरा आना होता है। बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए दो दिन रूट डायर्वजन रहेगा। इसके साथ ही नो एंट्री पास भी निरस्त माने जाएंगे।
    ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में ऐसे स्थान चिह्निंत किए गए हैं, जहां पर जाम की समस्या रहती है। जाम लगने से रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अलावा इन स्थानों पर बैरियर लगाकर क्यूआरटी तैनात रहेगी।

    ट्रैफिक से जुड़ी शिकायत हेल्पलाइन नंबर पर करें

    आम जन की सुविधा के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454457886 जारी किया गया है। ट्रैफिक के संबंध में शिकायत व सुझाव इस नंबर पर दर्ज कराए जा सकते हैं। 


    इन रास्तों से गुजरेंगे वाहन

    1. दिल्ली व मथुरा ओर से आने वाले वाहन एनएच-19 से फिरोजाबाद व कानपुर की तरफ निर्बाध रूप से जा सकेगा।
    2. फिरोजाबाद से ग्वालियर व जयपुर की तरफ जाने वाले सभी वाहन रुनकता से दक्षिणी बाईपास होकर जाएंगे।
    3. अलीगढ़ की तरफ से आने वाला ट्रैफिक जिसको फिरोजाबाद जाना है वह टेड़ी बगिया तिराहा से 100 फुटा रोड होकर शहादरा चुंगी से अपने गंतव्य की ओर जाएगा।
    4. ग्वालियर की तरफ से आने वाले वाहन रोहता चौराहा से रोहता दिगनेर मार्ग से एकता थाना व तोरा चौकी होते हुए इनररिंग रोड होते हुए कुबेरपुर व यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए गंतव्य की ओर जाएंगे।
    5. जयपुर से अलीगढ़ की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन दक्षिणी बाईपास से एनएच-19 होकर जाएंगे।
    6. फतेहाबाद रोड व शमसाबाद रोड से आने वाले भारी वाहन नगर क्षेत्र में न आकर रिंग रोड से अपने गंतव्य के लिए जाएंगे।
    7. शमशाबाद की तरफ से आने वाले भारी वाहन एकता थाने से सौ फुटा रोड से इनररिंग रोड होते हुए तोरा चौकी से अपने गंतव्य के लिए जाएंगे।
    8. पथाैली नहर चौराहा से वायु विहार तिराहा होकर आगरा आने वाले मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
    9. अमरपुरा चौराहा से कोई भी भारी वाहन बोदला एवं अवधपुरी 100 फुटा रोड की ओर नहीं जाएगा।

    यहां से भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे

    नव वर्ष पर 31 दिसंबर व एक जनवरी को भारी वाहन रोहता नहर चौराहा, मलपुरा नहर चौराहा, पथौली नहर चौराहा से शहर में नहीं आएंगे। इसी तरह एनएच-19 पर रामबाग चौराहा, वाटरवर्क्स चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया, भगवान टाकीज चौराहा, खंदारी चौराहा, गुरुद्वारा गुरु का ताल, सिकंदरा तिराहा, बोदला चौराहा, एत्माद्दौला तिराहा, तोरा चौकी, एकता थाना एवं महानगर आगरा के अन्य प्रवेश मार्गों से कोई भी भारी वाहन शहर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। एमजी रोड, माल रोड, फतेहाबाद रोड शाम से बैरियर लगाए जाएंगे।

    डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रूट डायवर्जन व्यवस्था 21 दिसंबर व एक जनवरी को लागू रहेगी। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।