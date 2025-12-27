कौन हैं दुबई में रोल बॉल विश्व कप चैंपियनशिप-2025 जीतने वाली खिलाड़ी? शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत; 10 KM लंबा रोड शाे

जागरण संवाददाता, आगरा। दुबई में आयोजित सातवीं रोल बॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप-2025 में भारत को स्वर्णिम जीत दिलाने वाली आगरा की बेटी प्राची पचौरी आगरा पहुंचीं, तो शहरवासियों ने ऐतिहासिक स्वागत किया गया। रोल बॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से निकाले गए करीब 10 किमी लंबे भव्य रोड शो में खेलप्रेमियों ने मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर और फूल मालाएं पहनाकर विश्व विजेता टीम का हिस्सा रही बिटिया का शानदार स्वागत किय। इस रोड शो का आयोजन द प्लेयर ऑफ रोल बॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया था।

10 किमी लंबे रोड शो में शहरवासियों ने किया जगह-जगह स्वागत जय हो गीत की गूंज के बीच खुली जीप पर सवार प्राची पचौरी ने शहरवासियों से इस प्यार को खूब सराहा और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो की शुरुआत दोपहर को शाहदरा चुंगी से हुई, यहां दर्जनों युवाओं ने उन पर पुष्पवर्षा कर उन्हें रवाना किया। उनका काफिला नुनहाई, रामबाग, वॉटर वर्क्स, सुल्तानगंज की पुलिया, भगवान टाकीज, हरीपर्वत, मदिया कटरा, बोदला चौराहा होते हुए दहतौरा स्थित बोस्टन पब्लिक स्कूल पहुंचा, जहां भव्य समारोह में उनका अभिनंद किया गया।

बोस्टन पब्लिक स्कूल में शहरवासियों ने किया अभिनंदन शहर में मिले इस स्वागत से प्राची पचौरी गदगद नजर आयीं। उनका कहना था कि वह पिछले 10 वर्षों से विश्व कप टीम का हिस्सा बनने के लिए कठिन परिश्रम कर रही थीं। इस बार मौका मिला, तो टीम ने देशवासियों को निराश नहीं किया और इस नए खेल में भी विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया।

प्राची का कहना था कि यह खेल भले ही भारत के लिए नया हो और यहां क्रिकेट लोकप्रिय हो, लेकिन रोल बाल खेल का भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कोच सुमित पाराशर, शिक्षक मेघ चतुर्वेदी, हिमांशु बराल और अपने माता-पिता दिग्विजय पचौरी व साधना पचौरी को दिया।

कार्यक्रम संयोजक अमित अग्रवाल व राम अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक संगठनों ने मार्ग में जोशीला स्वागत किया। अध्यक्ष रेनू सैनी, कोषाध्यक्ष रवींद्र कपिल, सचिव अजय सैनी, मनोज पाठक, शिव सिंह बघेल, राजीव अग्रवाल, पार्षद मुरारी लाल गोयल, अनुष्का चाहर, पूर्णिमा सिसोदिया, अंकिता सिंह, नेहा अग्रवाल, मोहिनी अग्रवाल, प्रेम सिंह कुशवाह, सुभाष मित्तल मौजद रहे।