वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी, सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी से विज्ञापन के जरिए साइबर फ्रॉड
मलपुरा के सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी हरिचंद से फेसबुक विज्ञापन के माध्यम से 18 हजार रुपये की साइबर ठगी हुई। ठगों ने वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन शॉपिंग के नाम ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण–मलपुरा। ऑनलाइन शॉपिंग और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने एक युवक से करीब 18 हजार रुपये हड़प लिए। पीड़ित सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की शिकायत पर अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी से 18 हजार रुपये की साइबर ठगी
थाना मलपुरा के धनौली पूजा विहार के हरिचंद सेवानिवृत्त रेडियो पुलिसकर्मी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने फेसबुक पर नटराज कंपनी के नाम से वर्क फ्रॉम होम का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया। आरोप है कि 10 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्रेशन के नाम पर उससे 650 रुपये यूपीआई के माध्यम से जमा कराए गए। अगले दिन फोन कर बताया गया कि उसका पैकेट और कार्य सामग्री भेजी जा रही है।
फेसबुक विज्ञापन से शुरू हुई ठगी, कई यूपीआई ट्रांजेक्शन से निकाली रकम
इसके बाद एक अन्य नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को डिलीवरी ब्यॉय बताया। उसने रोहता चौराहा पर होने की बात कही। सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर और रुपये मांगे गए। पीड़ित का कहना है कि उससे अलग-अलग यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए धीरे-धीरे करीब 18 हजार रुपये ठग लिए गए। 13 दिसंबर को एक व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर फोन किया। उसने 9 हजार रुपये और जमा कराने को कहा।
रुपये देने से किया इनकार
इस पर पीड़ित को ठगी का शक हुआ। उसने रुपये देने से मना कर दिया। आरोप है कि इसके बाद उसे झूठे आरोपों में फंसाने और घर पर पुलिस भेजने की धमकी दी गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की।
इंस्पेक्टर मलपुरा ने बताया कि मोबाइल नंबरों के आधार पर नितिन कुमार, मनोज कुमार और सुनील दुबे के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
