ताजमहल देखने का क्रेज, 50 हजार से अधिक पर्यटकों ने किया खूबसूरत स्मारक का दीदार

जागरण संवाददाता, आगरा। नए साल में ताजमहल देखने का क्रेज पर्यटकों में बरकरार है। स्मारक के गेटों पर शनिवार दोपहर लंबी लाइन लगीं। शाम ढलने तक पर्यटक उमड़ते रहे। दिनभर में टिकट लेकर स्मारक देखने 34 हजार 645 पर्यटक पहुंचे। इनमें निश्शुल्क प्रवेश पाने वाले 15 वर्ष तक के बच्चों को शामिल कर लें तो 50 हजार से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आए। नए साल के पहले दिन करीब 65 हजार पर्यटक स्मारक देखने आए थे। आगरा किला समेत अन्य स्मारकों में भी भीड़ रही।

दोपहर में स्मारक के पश्चिमी गेट पर लगी लाइनें



ताजमहल पर 25 दिसंबर से पर्यटकों का उमड़ना शुरू हो गया था। 31 दिसंबर को छोड़ दें तो प्रतिदिन टिकट लेकर ताजमहल देखने प्रतिदिन 30 हजार से अधिक पर्यटक आए थे। एक जनवरी को टिकट लेकर 42 हजार 363 पर्यटक ताजमहल पहुंचे थे। बच्चों को मिलाकर करीब 65 हजार पर्यटक आए थे। शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी के चलते स्मारक बंद रहा।