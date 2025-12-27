Language
    आगरा में फतेहाबाद रोड पर बनेगी सार्वजनिक पार्किंग, बोदला-बिचपुरी रोड का अवैध बाजार होगा बंद

    By Amit Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:03 AM (IST)

    मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने आगरा में फतेहाबाद रोड पर सार्वजनिक पार्किंग चिन्हित करने और बोदला-बिचपुरी रोड पर अवैध फड़ बाजार बंद करने के निर्देश दिए। उ ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहाबाद रोड पर जाम की समस्या को देखते हुए सार्वजनिक पार्किंग को चिन्हित किया जाएगा। नगर निगम और एडीए अधिकारियों की इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बोदला-बिचपुरी रोड पर अवैध तरीके से संचालित फड़ बाजार बंद होगा। शुक्रवार को मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए। कमिश्नरी सभागार में बैठक में उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के नालों की सफाई पर जोर दिया।

    मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश

    मंडलायुक्त ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में हाउस टैक्स को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। इसे लेकर यूपीसीडा और नगर निगम के अधिकारियों को संयुक्त बैठक कर समस्या के निस्तारण के आदेश दिए। बैठक में सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की प्रगति की समीक्षा की।

    योजनाओं के प्रगति की गति धीमी होने पर जताई नाराजगी

    वित्तीय वर्ष में अब तक मंडल में 85 प्रतिशत मार्जिन मनी की स्वीकृति प्रदान मिल चुकी है। लक्ष्य के सापेक्ष मार्जिन मनी की स्वीकृति और वितरण में फिरोजाबाद की खराब प्रगति रही। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में मथुरा वितरण प्रगति में पीछे रहा तो फिरोजाबाद में प्रगति धीमी होने पर प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए।

    मंडलायुक्त ने औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरा जल निकासी के इंतजाम पर जोर दिया। एडीए के अधिकारी ने बताया कि 83 करोड़ रुपये से नाला निर्माण होगा। व्यय की जांच वित्त समिति से हो गई है। सहायक निदेशक हस्तशिल्प ने बताया कि आगरा कारपेट एसोसिएशन के सहयोग से कारीगरों के परिचय पत्र बनाए जा रहे हैं।