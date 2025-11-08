Taj Mahal: सुप्रीम कोर्ट का आदेश धुआं, ताजमहल के आसपास रोजाना जलाया जा रहा कचरा

ताज ट्रेपेजियम जोन में ताजमहल के 50 किलोमीटर परिधि तक प्रदूषण करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित है, लेकिन ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में रोज कूड़ा जलाया जा रहा है। ताजनगरी, बसई सहित आसापास के क्षेत्र में रोज धुआं उठता देखा जा सकता है।

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल पीला न पड़े इसके लिए तीन दशक से शहर का औद्योगिक विकास रूका है। इसके बाद भी नगर निगम की अनदेखी या मिलीभगत से रोज प्रदूषण हो रहा है।

ताजनगरी फेज-दो में सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने रोज कू़ड़ा जलाया जाता है। शुक्रवार सुबह सात बजे क्षेत्रीय लोग जब टहलने निकले तो धुंध के साथ ही भीषण धुआं देख रास्ता बदल दिया।

क्षेत्र के रहने वाले हरिओम गुप्ता ने बताया कि ये एक दिन की नहीं रोज की समस्या हो गई है। कूड़े को एक जगह एकत्रित कर उठाने से बचने के लिए ऐसा किया जाता है।

ताजमहल के नाम पर कोयला जलाने वाले उद्योग विस्थापित हो गए। जनरेटर, फाउंड्री उद्योग एक चौथई नही रह गया और नगर निगम की लापरवाही से समस्या झेलनी पड़ रही है।

विनीता शर्मा ने बताया कि रोज टहलने जाती हूं और रास्ते में कई स्थानों पर कूड़ा जलते हुए मिलता है। ताजमहल के इतने पास कूड़ा जल रहा है और जिम्मेदारों ने आंखें मूंद रखी हैं।

अपर नगरायुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि टीम को भेज निरीक्षण कराया जाएगा। सफाई कर्मी या क्षेत्रीय लोग कौन कूड़ा जला रहा है इसका पता लगा कार्रवाई की जाएगी।