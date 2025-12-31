Language
    नए साल के जश्न पर आगरा पुलिस की पैनी नजर, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई

    By Sumit Kumar Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 08:43 AM (IST)

    पुलिस ने नववर्ष 2026 के जश्न के लिए आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों, होटलों और क्लबों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर शहरवासियों के साथ पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। 31 दिसंबर की रात को शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाया जाए इसके लिए कमर कस ली है। शहर के प्रमुख बाजारों, होटलों, क्लबों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

    भीड़भाड़ वाले इलाके में लगाया गया अतिरिक्त पुलिस बल

    महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में महिला पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इंटरनेट मीडिया पर भी 24 घंटे मानिटरिंग होगी, जिससे कोई भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट वायरल न हो सके। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, स्टंटबाजी करने या तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

    इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी पुलिस करेगी निगरानी

    इसी तरह, बिना अनुमति डीजे बजाना, निर्धारित समय से ज्यादा आतिशबाजी करना या अश्लील गीत-नृत्य पर भी तुरंत एक्शन लिया जाएगा। किसी भी रेव पार्टी या अनधिकृत आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी। नववर्ष पर बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल और अन्य स्मारकों की ओर आएंगे, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है। पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि जश्न कानून के दायरे में मनाएं। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

    देर रात तक होती रही चेकिंग


    नए वर्ष के जश्न को लेकर पुलिस चौकन्ना है। इसे लेकर मंगलवार देर रात तक पुलिस ने शहर के हर चौराहों पर चेकिंग की। तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ नियमों का पाठ पढ़ाया।