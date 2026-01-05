पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की कार्रवाई: मलपुरा इंचार्ज लाइन हाजिर, चार थाना प्रभारियों के क्षेत्र में बदलाव

जागरण संवाददाता, आगरा। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने रविवार को चार थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। अवैध हिरासत मामले में मलपुरा थाने के प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। खंदौली इंस्पेक्टर को मलपुरा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अवैध हिरासत मामले में हटाए मलपुरा थाना प्रभारी मलपुरा थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र को रविवार को लाइन हाजिर किया गया है। उनके स्थान पर खंदौली थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ को मलपुरा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। माना जा रहा है कि हाल में गांव अजीजपुर में सेवानिवृत्त दारोगा श्रीराम आर्य, उनकी बेटियों ममता, सुमन, सीमा और बेटा संजय को अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने के मामले में मलपुरा थाना प्रभारी को हटाया गया है।