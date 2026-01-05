Language
    पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की कार्रवाई: मलपुरा इंचार्ज लाइन हाजिर, चार थाना प्रभारियों के क्षेत्र में बदलाव

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:46 AM (IST)

    आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार।

    जागरण संवाददाता, आगरा। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने रविवार को चार थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। अवैध हिरासत मामले में मलपुरा थाने के प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। खंदौली इंस्पेक्टर को मलपुरा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    अवैध हिरासत मामले में हटाए मलपुरा थाना प्रभारी

    मलपुरा थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्र को रविवार को लाइन हाजिर किया गया है। उनके स्थान पर खंदौली थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ को मलपुरा थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। माना जा रहा है कि हाल में गांव अजीजपुर में सेवानिवृत्त दारोगा श्रीराम आर्य, उनकी बेटियों ममता, सुमन, सीमा और बेटा संजय को अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने के मामले में मलपुरा थाना प्रभारी को हटाया गया है।

    खंदौली इंस्पेक्टर को सौंप गई मलपुरा थाने की जिम्मेदारी

    कमिश्नर दीपक कुमार ने इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह को जनसंपर्क अधिकारी के पद से खंदौली थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। कागारौल थानाध्यक्ष अंकुर मलिक को छत्ता थाना प्रभारी बनाया गया है। एसआ मोहित शर्मा को हरीपर्वत थाने की नेहरू नगर चौकी प्रभारी के पद से थानाध्यक्ष कागारौल के पद पर तैनात किया गया है। पुलिस आयुक्त ने संबंधित थाना प्रभारियों को तत्काल नए दायित्व ग्रहण करने के आदेश दिए हैं।